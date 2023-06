Teulada, l’aria è già elettrica 

C’è elettricità nell’aria e la esprime bene Tamara Molinaro, pilota comasca che sventola l’unico tricolore del circuito mondiale dei Suv da rally, Extreme E: «Sono felice, non vedo l’ora di provare il percorso nelle tre sessioni perché credo che ci saranno tante difficoltà anche in un tracciato accorciato». Il tracciato è quello disegnato all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada, dove sabato 8 e domenica 9 si disputeranno le due gare dell’Island X Prix. La tappa italiana è l’unica sinora sempre presente nel calendario di questo circuito che aspira a entrare tra i “mondiali” ufficiali della Fia (promozione attesa per il 2024). Non è più l’unica in Europa, perché è entrata la Scozia (dove si è già corso, come in Arabia) ma, come ha detto James Taylor, numero 2 di Extreme E, «resta una pietra miliare del nostro campionato».

I partner

Taylor ha ringraziato i tre parnter fondamentali di questa manifestazione: l’assessore Gianni Chessa che la sostiene con l’Assessorato al Turismo (la Regione ha stanziato un milione di euro), l’Aci che la co-organizza (con il sassarese Giulio Per di San Vittorio a coordinare i lavori) e l’Esercito che la ospita in una zona che molti sardi conoscono soltanto per le notizie che riguardano le esercitazioni. «E invece noi quel territorio lo preserviamo perché abbiamo la stessa attenzione che ha Extreme E per l’ambiente», ha voluto sottolineare il generale Stefano Scanu, comandante per la Sardegna. «Avere a disposizione un’area così vasta e bellissima è importante», ha detto Chessa, «vederla l’anno scorso mi ha fatto cambiare idea su molte cose. Quando dico che promuoviamo unicità, posso riferirmi anche a una situazione come questa».

Il circuito

Dal punto di vista tecnico, seppure più corto, il circuito darà molto filo da torcere alle dieci squadre (che vedono impegnati in prima persona giganti del motorsport come Nico Rosberg, Lewis Hamilton o Carlos Sainz) per il suo fondo misto di twerra, sabbia e roccia. Sin da cominceranno le verifiche, assieme a iniziative collaterali che animeranno l’intera settimana e che coinvolgeranno anche la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari: cinquanta studenti vivranno un’esperienza di inestimabile valore. Venerdì sarà la giornata delle prove, sabato e domenica le due gare: «Mi piace la nuova formula, è bello avere una possibilità di riscatto in caso ti vada male la prima prova», ha detto Molinaro, ricordando che, in questo campionato «uno dei punti focali è la presenza femminile, il gender equality, il risultato dipende allo stesso livello da uomini e donne e per noi è una delle rare occasioni». Ogni equipaggio è formato da un uomo e una donna.

L’ambiente

Assieme all’evento motoristico ci sono gli aspetti ecologici. Non solo i motori elettrici, c’è l’attenzione ai cambiamenti climatici. Mentre prseguono i progetti legati al ripristino della flora della posidonia marina (in collaborazione con MedSea Foundation) e quelli del rimboschiemnto delle aree distrutte dagli incendi, quest’anno la Legacy si occuperà di piantare di alberi melliferi, che aiuteranno la ripopolazione delle api, sterminate dal fuoco.

