Teulada, giochi di guerra e bombardamenti veri 

La Sardegna è un’isola pacifica, ma i suoi territori, da tempo, sono spesso teatro dei giochi di guerra. Quest’anno c’è addirittura una sorta di campionato mondiale delle esercitazioni Nato, la Joint Stars 2023, simulazione di guerra che non si svolgeva dal 2019 per via dalla pandemia. Così nell’Isola sono tornati mezzi militari avveniristici e soprattutto colpi d’artiglieria veri, che sono andati ad abbattersi sui terreni argillosi che degradano verso il mare. I solchi tracciati dai carri armati sono visibili dall’alto, così come la polvere dei proiettili è evidente e dà il senso reale di quello che accade in uno scenario di guerra vero. La brezza che arriva dal mare non porta le polveri in cima alla collinetta dove è stato sistemato il teatro per gli invitati, «e poi si tratta di proiettili depotenziati che provocano pochi danni e che bonifichiamo sempre a fine esercitazione», spiega uno degli ufficiali dell’ufficio stampa dello Stato maggiore della Difesa, che segue passo passo i giornalisti arrivati in elicottero da Decimomannu per assistere alla esercitazione Nato (nel poligono ha operato anche un battaglione motorizzato norvegese). A distanza di un paio di chilometri è difficile dire se nel terreno rimangano segni permanenti, anche se gli ufficiali ribadiscono che chi entra nel poligono poi ripulisce tutto. E poi alcuni colpi, per esempio dagli aerei con missili e altre armi, non vengono sparati, almeno in questa occasione in cui il pubblico è numeroso.

Inviato

Teulada. Fa impressione vedere la polvere che si alza sulla collinetta a due passi dal mare azzurro e le spiagge bianche di Capo Teulada. I colpi di mortaio, dei cannoncini dei carri armati C1 Ariete e VCC80 Dardo, che procedono lentamente sulle piana di fronte al mare, e degli elicotteri d’attacco A129 Mangusta fanno paura e in una terra di pace rimbombano a lungo nei canali che dalle colline di Teulada degradano verso il golfo. Poi c’è il frastuono degli F35, decollati da vari aeroporti della Penisola, dell’aereo a pilotaggio remoto MQ-9 e del super tecnologico Gulfstream G550 Caew, mentre alcune navi sostano davanti alla spiaggia e le loro sagome sono ben visibili dalla collinetta anfiteatro che ospita militari, giornalisti, studenti e inviati delle forze armate di una decina di Paesi.

Artiglieria e bersagli

Lo scenario

Se si guarda tuttavia ai numeri dell’esercitazione Joint Stars 2023, viene da pensare a una vera e propria invasione, un po’ come lo scenario ipotizzato a monte della simulazione dei giochi di guerra (con la Sardegna divisa in due Stati e una parte, “i cattivi”, che sta fuori dalla Nato e aggredisce il Paese confinante. Quest’ultimo, sotto l’egida dell’organizzazione atlantica, quindi risponde sulla base dell’articolo 5 del trattato). Una situazione bellica non troppo distante da quella che oggi si vive realmente in Ucraina e i cui contorni sono stati costruiti (anche con l’aiuto di tirocinanti delle Università Luiss, Sant’Anna e Lumsa) proprio per rendere più verosimile il contesto in cui hanno operato le forze armate coinvolte nell’esercitazione. Oltre 900 mezzi in campo, tra navi, sommergibili, mezzi aerei e terrestri, 5300 persone coinvolte, di cui circa 1500 sul campo in questi giorni, e un’organizzazione che ha cercato di mettere insieme e far interagire attività via terra, in mare, aria e anche spazio. «Abbiamo sperimentato pure attività cibernetiche e gettato esche con il sistema del phishing a cui realmente hanno abboccato un paio di hacker», racconta il generale Francesco Figliuolo, che gli italiani hanno imparato a conoscere nel periodo della pandemia e oggi a capo del Comando operativo di vertice interforze, cioè la guida della missione di esercitazione Nato.

Servitù militari

Figliuolo ci tiene a spiegare che l’esercitazione messa in campo in Sardegna e sul Mar Mediterraneo, intorno all’Isola, serve proprio per preparare l’integrazione tra le varie attività delle forze armate. “Si vis pacem, para bellum” (se vuoi la pace, prepara la guerra), dicevano gli antichi romani e oggi questo detto sembra calzare a pennello per chi osserva l’enorme schieramento di forze messo in campo per Joint Stars. Esercitarsi per mettere insieme le varie forze, studiare il coordinamento operativo è quello che si fa in questi casi, spiega Figliuolo. «Il Paese deve essere pronto», spiega, per difendere le istituzioni democratiche. E alla domanda sul fatto che la Sardegna dia sempre un contributo consistente alle servitù militari, il generale spiega che «per il ritorno delle attività a fuoco bisogna ringraziare la Regione Sardegna. Siamo partiti con l’esercitazione Nato, imponendo tutti i disciplinari ambientali previsti e stabiliti dal Comitato misto paritetico e devo dire che il ritorno è stato soddisfacente. E ho avuto modo di parlare con il presidente della Regione che si è detto molto soddisfatto sotto questo punto di vista e noi abbiamo replicato con il disciplinare ambientale, quest’anno abbiamo una bella novità intrapresa con i carabinieri forestali: al termine delle nostre attività sarà fatto il calcolo dell’anidride carbonica immessa in atmosfera e ci sarà la piantumazione di alberi come contropartita».

Tecnologia e solidarietà

La parte più riconoscibile e impattante dell’esercitazione si svolge in terra, ma l’obiettivo, come ribadito anche dal vice comandante di vertice interforze, il generale dell’Aeronautica Nicola Lanza de Cristoforis, l’integrazione dei vari “domini”, cielo, mare, terra e spazio, è stato possibile grazie anche ai mezzi messi in campo e alle tecnologie testate e mostrate agli osservatori internazionali (alcuni alti ufficiali delle forze armate di Stati Uniti, Canada, Olanda, Slovenia, Germania, Svizzera, Tunisia e perfino Iraq). Dai droni, agli elicotteri, fino ai mezzi terrestri e a quelli marittimi. Una parte importante della missione, infatti, si svolge sul mare con un’imponente flotta, che ha visto schierate le navi San Giusto, Garibaldi, San Giorgio, Alpino, Orione e il sottomarino Gazzana. Una flotta, coordinata dall’ammiraglio Fabio Agostini (direttore operazioni delle esercitazioni) e dal contrammiraglio Stefano Costantino, che ha visto in campo anche gli incursori del Battaglione San Marco, una forza super specializzata entrata in azione negli ultimi anni in scenari molto delicati. Così come sono state testate anche le forze e i sistemi di evacuazione, che di recente sono stati applicati in Sudan in occasione del rimpatrio degli italiani dal Paese africano.

I vertici del Comando che ha guidato l’operazione, tuttavia, hanno anche sottolineato il fatto che l’operazione Joint Stars non è stata sospesa dopo i recenti danni provocati dal maltempo in Emilia Romagna, ma alcuni mezzi, soprattutto della Marina militare e dell’Aeronautica, in particolare quelli utilizzati per il “Search e rescue”, ossia il salvataggio e recupero anche con tecnologie capaci di individuare segnali telefonici e persone da molto lontano, sono stati immediatamente dirottati nelle regioni colpite dalle inusuali e forti piogge di metà maggio. Va bene giocare a fare la guerra ma quando il Paese chiama è giusto intervenire.

