Teulada, bomba “dimenticata” ferma le vacanze  

Tutto vietato, anche comprarsi un gelato. Nel raggio di due chilometri dall’imboccatura del Porto di Teulada il coprifuoco scatta quando il sole non ha ancora traguardato la via del tramonto. Sono le 19.04 di martedì sera quando Mario Gragnani, capo servizio sicurezza navigazione e portuale della Capitaneria di Porto di Cagliari inoltra l’ordinanza urgente per bloccare tutto, persino l’accesso alle spiagge, le uniche lasciate libere dallo scippo militare. La segnalazione è circospetta, ma i ben informati capiscono subito che il pericolo va ben oltre. Una bomba, come quelle d’aereo da 500 o 1000 libbre ritrovate inesplose nella penisola Delta, quella interdetta, era finita, chissà come, proprio all’imbocco del porto teuladino. Il passaparola dei pescatori sino alla Capitaneria non ha lasciato scampo: interdizione urgente di tutta l’area, spiagge comprese. Lo scenario è spettrale già dalla sera di martedì, quando il tam tam non aveva ancora bussato in tutti i bar del paese. La mattina di ieri non lascia scampo alle interpretazioni: tutte le strade d’accesso al porto e alla spiagge sono sbarrate. Il Comune non ha potuto che dar seguito immediato all’ordinanza della Capitaneria.

Deserto d’estate

Il proscenio è desertico, il porto pieno di barche da pesca e da diporto è inaccessibile. Ai vertici del poligono militare e della Capitaneria capiscono all’istante che questo non è il periodo adatto per fermare le vacanze. Una bomba in pieno porto, con l’estate già a temperature tropicali, è come una mazzata in pieno volto, sia sul piano economico che su quello dell’immagine. Tutto questo in un’area già drammaticamente provata e compromessa dall’invasività delle servitù militari. Bloccare per un raggio di due chilometri tutte le attività economiche, dai chioschi ai noleggi di gommoni, dai parcheggi al porto, significa provocare un danno gravissimo per una stagione già ridotta all’osso. Lo capiscono a tal punto che tutte le procedure consuete per casi analoghi saltano in un attimo. Non c’è tempo per un’ordinanza che autorizzi lo spostamento dell’ordigno e il suo brillamento a debita distanza. Di nuove disposizioni non c’è traccia, l’Esercito ha fretta di spegnere il “boato comunicazionale” di una bomba all’ingresso del porto a meno di sette metri di profondità. Loro, che sanno come è finita lì, hanno l’esigenza di non perdere nemmeno un attimo, non tanto per la sicurezza, quanto per l’eco che la notizia può provocare, sia nei fruitori di quelle spiagge quanto nei media a tutti i livelli. Qualcuno tenta persino di minimizzare, come se fosse un fatto normale trovarsi un potente ordigno d’aereo all’ingresso del porto. L’arroganza di chi è abituato a giocare con il fuoco, in questi casi, rischia di essere il peggior pericolo per la sicurezza. Tra quelli che si dichiaravano più esperti c’era chi giurava che la bomba fosse inerte, senza esplosivo, giudicando eccessive le ordinanze della Capitaneria e del Comune. La realtà si è mostrata ben diversa, facendo emergere in tutta la sua gravità l’enorme rischio che incombeva su tutta l’area. Quando i nuclei speciali della Marina Militare, quelli specializzati in operazioni delicate, sono arrivati sul quadrante a rischio, non hanno avuto il minimo dubbio: ordigno esplosivo. Le operazioni sono state delicate, come è facile immaginare. Pur in assenza di qualsiasi atto autorizzativo i sommozzatori della Marina Militare hanno messo l’ordigno in assetto di trascinamento e rimorchiato a largo, ben oltre l’Isola Rossa, quella che dà il nome al compendio naturalistico di Capo Teulada. Nonostante l’area a mare non fosse stata ufficialmente interdetta, come si dovrebbe fare in questi casi, l’ordigno è stato fatto esplodere.

L’onda d’urto

Ad accorgersene in mare aperto diversi natanti che hanno percepito in maniera netta e distinta l’onda d’urto generata dall’esplosione. Un fatto che la dice tutta sul perché non siano più derogabili serie e reali azioni di bonifica dei fondali dell’area davanti al poligono militare. Il goffo tentativo di qualcuno di attribuire il residuato esplosivo alla seconda guerra mondiale ha la stessa credibilità di un ordigno recapitato in quell’area dai fenicotteri. La fretta di eliminare all’istante ogni possibile prova lascia comprendere che il pericolo è purtroppo latente. Il rischio è quotidiano, visto che ogni pescatore può ritrovarsi impigliato nelle reti un ordigno di quella portata e trascinarlo all’interno del porto. Tutto questo costituisce un rischio gravissimo, alimentando un danno economico rilevantissimo visto che in quel tratto di mare si continuano ad elevare multe pesantissime a chi ormeggia nello specchio acqueo turchese davanti a Cala Zafferano e Porto Scudo. Tutto questo in un’area sottoposta alla massima tutela ambientale, dove insieme alla Poseidonia e a fondali esclusivi, capita di “pescare” bombe d’aereo. Per alcuni è tutto normale, in realtà in un paradiso terrestre come Capo Teulada ci si aspetta ben altro.

