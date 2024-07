Teulada, assolti gli ufficiali del poligono 

«Assolti, per non aver commesso il fatto». Con questa formula, che accerta l’esistenza del disastro ambientale della “Penisola Delta”, ma esclude la responsabilità dei cinque Capi di Stato Maggiore che erano finiti nell’inchiesta della Procura, si è chiuso ieri mattina – ancora prima di cominciare – il processo sul presunto disastro ambientale dovuto ad anni di esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada. Il collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, ha accolto la richiesta dell’Avvocatura dello Stato, delle difese e del pubblico ministero Emanuele Secci che avevano chiesto di far cadere le accuse nei confronti dei cinque generali (uno dei quali è morto nelle scorse settimane, dunque pe lui il reato è stato dichiarato estinto).

La sentenza

Sono dunque cadute le accuse di disastro ambientale nei confronti del generale torinese Claudio Graziano, 71 anni, scomparso nelle scorse settimane ed ex numero uno di Fincantieri, così come quelle che vedevano imputati altri quattro alti ufficiali che guidarono la Difesa dal 2008 al 2016: Giuseppe Valotto, 78 anni di Venezia, Danilo Errico, anche lui 71enne di Torino, Domenico Rossi, 73 anni di Roma, e Sandro Santroni, di 74, di Ancona. Rigettata, in apertura d’udienza, la richiesta di riammissione di alcune associazioni, escluse dalle parti civili. Il colpo di scena era arrivato prima che si aprisse il dibattimento, quando l’Avvocato dello Stato, Giandomenico Tenaglia (in qualità di difensore del Ministero della Difesa, responsabile civile) aveva chiesto ai giudici di pronunciare subito una sentenza di assoluzione, senza nemmeno che venissero portate le prove all’attenzione del Tribunale. Dagli atti – riteneva infatti lo Stato – risultava evidente che gli imputati non avessero avuto alcuna responsabilità nei fatti contestati e che, anzi, i colpi sparati in passato non erano nemmeno considerati dei rifiuti dalla norma sulle bonifiche. Posizione condivisa anche dal pm Emanuele Secci che, terminate le indagini, aveva sì accertato il disastro della Penisola Delta (un’area di tre chilometri quadrati dove, dal 2008 al 2016, furono sparati 860mila colpi, con 11.875 missili e 556 tonnellate di materiale bellico), ma aveva comunque chiesto per due volte di non perseguire i generali. Una prima volta con un’archiviazione, rigettata dal Gip con l’imputazione coatta, e poi con il successivo proscioglimento davanti al giudice per le udienze preliminari che aveva, invece, mandato tutti a giudizio.

Le reazioni

Non nascondono la soddisfazione gli avvocati della difesa Guido e Federico Manca Bitti, Luca Montella e Luigi Vincenzo. «La decisione», chiariscono, «rende giustizia a chi ha sempre servito lo Stato con totale dedizione e preparazione, contribuendo, secondo gli indirizzi delle istituzioni, al mantenimento della sicurezza e della pace». Le parti civili (Regione e comitato Gettiamo le Basi con gli avvocati Bachisio Mele e Angela Serra, ma anche Marcello Medici per alcuni cittadini di Teulada) hanno ascoltato la sentenza in silenzio, poi qualche legale ha preannunciato ricorso in appello. «In questo caso, come in quello di Quirra», dichiara Mele, «si riconosce il disastro ma non si riconoscono mai i responsabili». Attesa battaglia anche sul filone d’inchiesta legato alle presunte morti da inquinamento attorno al poligono: per la seconda volta la Procura ha chiesto l’archiviazione (non sarebbe dimostrabile il nesso di causalità) e le parti offese si sono opposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA