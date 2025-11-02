Tettoia a fuoco nella notte, fumo e paura in via Nazionale 

Paura nella notte tra sabato e domenica a Quartucciu, dove nella centralissima via Nazionale è andata a fuoco la tettoia di legno di una abitazione a due piani. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del Fuoco partite da viale Marconi che hanno bloccato le fiamme prima che si estendessero agli appartamenti e alle abitazioni vicine. Sulla natura del rogo non si hanno ancora certezze. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, indagano i carabinieri di Quartu e Selargius. Sul posto non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Non si esclude al momento alcuna ipotesi.

A notare le fiamme sono stati alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme. Tante persone si sono riversate per strada. Immediato l’intervento di diverse squadre di Vigili del fuoco arrivati con tre automezzi, nove operatori e l'ausilio di un autoscala: dopo tre ore di lavoro, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo che aveva aggredito parte del tetto di legno. Subito dopo è iniziata l’operazione di bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Nel cuore della notte i vicini che avevano prudenzialmente atteso per strada il completamente delle operazioni di spegnimento, sono finalmente potuti tornare nelle loro case.

RIPRODUZIONE RISERVATA