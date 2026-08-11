Tetto, parquet e spalti Il Comparto 8 sarà uno spazio d’eccellenza 

Un restyling profondo per trasformare l’emergenza in opportunità e restituire al territorio una cittadella dello sport moderna, sicura e funzionale. Il polo sportivo comunale del Comparto 8 di Monserrato si rifà il look dopo un periodo complesso, segnato dalle pesanti infiltrazioni causate dal ciclone Harry e da un grave corto circuito agli impianti elettrici originato da un guasto Enel. La struttura, punto di riferimento per calcio, basket, pallavolo e ginnastica per numerose società locali e dell’hinterland, è al centro di un piano di interventi.

I cantieri in corso mirano a risolvere le criticità e ad ammodernare le aree di gioco. «Stiamo posizionando i nuovi parapetti di separazione dal campo e posando il pavimento in legno nella palestra», spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Stiamo lavorando anche sulla tinteggiatura e sull’impermeabilizzazione del solaio per eliminare ogni infiltrazione». La giunta guarda al futuro. «Verrà sostituito il parquet e puntiamo ad ampliare la capienza degli spalti con circa 250 posti in più», dichiara il sindaco Tomaso Locci. «Nel progetto rientra anche la copertura per il campo principale. Negli ultimi dieci anni abbiamo stanziato 600mila euro per l’impiantistica e impiegheremo ulteriori 200-250 mila euro dall’avanzo di bilancio per rendere le strutture efficienti al 100%». Un maxi investimento destinato a far rinascere la casa dello sport di Monserrato, offrendo agli atleti locali e del territorio spazi all’avanguardia.