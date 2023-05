Tetto in cattive condizioni:  interventi urgenti alle Medie 

È stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria alla scuola secondaria di primo grado. I lavori all’edificio di via Curie dovrebbero iniziare entro pochi mesi: prevista una spesa 360 mila euro, di cui 294 mila di finanziamento regionale e 73 mila di cofinanziamento comunale. Gli accertamenti dello stato dell’edificio si sono svolti dopo la segnalazione del dirigente scolastico, a cui è seguito il sopralluogo congiunto da parte dei tecnici degli uffici comunali e dell’ufficio tecnico regionale, che hanno appurato il carattere d’urgenza dei lavori.

Nella delibera si legge che «trattasi di interventi urgenti che richiedono un’immediata risoluzione di problematiche puntuali con carattere di urgenza», e ancora che «è stato concesso un finanziamento a questa amministrazione al fine di garantire i requisiti minimi di agibilità e sicurezza dell’immobile per i fruitori dello stesso». Questi gli interventi attesi: il rifacimento della parte più vecchia del tetto attualmente in cattive condizioni, la messa in sicurezza delle testate murarie esterne, dei cornicioni e del controsoffitto interno di due aule. «Gli interventi programmati nella scuola media riguardano interventi urgenti su alcune parti dell'edificio - spiega la sindaca Beatrice Muscas - I lavori dovrebbero partire entro fine giugno, auspicando che possano concludersi in tempi ragionevoli». (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA