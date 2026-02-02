VaiOnline
San Sperate.
03 febbraio 2026 alle 00:29

Tetto divelto, piscina chiusa per lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il forte vento e la pioggia degli scorsi giorni non hanno lasciato indenne nemmeno San Sperate. La piscina comunale è chiusa per la riparazione del tetto rimasto danneggiato dopo il ciclone Harry, mentre dagli uffici comunali è stato approvato lo stato di calamità. Tutto sommato sono pochi i danni sul territorio, rispetto ad altri Comuni maggiormente colpiti (a Villasor si stimano 200mila euro di danni). La piscina è stata “sfortunata”, però: già negli scorsi giorni erano arrivate le segnalazioni degli utenti, poi l’ufficialità dal Comune: uno dei pannelli di rivestimento della struttura è stato divelto. Non è la prima volta che succede. «Per motivi di pubblica sicurezza, l’impianto è stato temporaneamente chiuso al pubblico», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu.

«Abbiamo già provveduto nei giorni scorsi a stanziare le somme necessarie per l’affidamento dei lavori. L’intervento prevede il ripristino di alcuni pannelli della copertura». Gli operai sono al lavoro e si stima che entro la settimana tutto possa tornare alla normalità. Approvato l’affidamento diretto delle operazioni di riparazione del tetto: si parla di una spesa di poco più di 6.500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 