Tetto divelto, piscina chiusa per lavori 

Il forte vento e la pioggia degli scorsi giorni non hanno lasciato indenne nemmeno San Sperate. La piscina comunale è chiusa per la riparazione del tetto rimasto danneggiato dopo il ciclone Harry, mentre dagli uffici comunali è stato approvato lo stato di calamità. Tutto sommato sono pochi i danni sul territorio, rispetto ad altri Comuni maggiormente colpiti (a Villasor si stimano 200mila euro di danni). La piscina è stata “sfortunata”, però: già negli scorsi giorni erano arrivate le segnalazioni degli utenti, poi l’ufficialità dal Comune: uno dei pannelli di rivestimento della struttura è stato divelto. Non è la prima volta che succede. «Per motivi di pubblica sicurezza, l’impianto è stato temporaneamente chiuso al pubblico», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu.

«Abbiamo già provveduto nei giorni scorsi a stanziare le somme necessarie per l’affidamento dei lavori. L’intervento prevede il ripristino di alcuni pannelli della copertura». Gli operai sono al lavoro e si stima che entro la settimana tutto possa tornare alla normalità. Approvato l’affidamento diretto delle operazioni di riparazione del tetto: si parla di una spesa di poco più di 6.500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA