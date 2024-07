Tetto alle intercettazioni, FdI frena 

La proposta di legge sul tetto alle intercettazioni per ora non è nel calendario del Senato. È già un indizio significativo dell’aria che tira in maggioranza dopo il tentativo di accelerazione degli azzurri.

«Indagini efficaci»

Il disegno di legge Zanettin «è una base di partenza migliorabile su cui ci confronteremo», dice il capogruppo meloniano in commissione Giustizia del Senato, Gianni Berrino, allineandosi alla frenata del sottosegretario (e responsabile del Giustizia del partito) Andrea Delmastro, che giovedì dettava alle agenzie di stampa: «Da parte del governo non c'è a breve una riforma delle intercettazioni in programma». «Sappiamo che Forza Italia è per un garantismo assoluto, che condividiamo - dice pure il vice presidente del gruppo Raffaele Speranzon - ma noi cerchiamo anche un un punto di equilibrio tra la tutela della persona e la possibilità di condurre indagini sempre efficaci».

Motivazioni rafforzate

Tradotto: il partito della presidente del Consiglio valuta di presentare emendamenti al testo, già passato in commissione, che prevede un tetto base di 45 giorni per le intercettazioni. L’idea è togliere il limite temporale e puntare di più sulle “motivazioni rafforzate” da richiedere in caso di proroga. Ma su questo nessuno si sbilancia: servirà un confronto dentro il gruppo e con gli alleati prima dell’approdo in Aula. Alla frenata può aver contribuito l’intervento del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia («Credo sia poco accorto stabilire un tetto massimo. Sarebbe una norma astratta e poco felice, quella che non dovesse considerare le concrete necessità investigative») oltre alle sensibilità diverse dei due partiti in materia di giustizia.

Apertura azzurra

«La proposta - replica il senatore azzurro Pierantonio Zanettin - è stata votata dalla commissione Giustizia con un emendamento al mio testo originario della senatrice Stefani della Lega e con il parere favorevole del governo. FdI vuole un confronto? Vedremo, siamo sempre pronti al dialogo». E quanto al cuore della sua proposta, «il termine dei 45 giorni non è improrogabile. Trascorso quel periodo, se non ci sono altri argomenti, si bloccano. Se invece sono intervenuti altri elementi si fa richiesta e le intercettazioni si possono prorogare. Noi vogliamo evitare solo le proroghe automatiche ad libitum».

