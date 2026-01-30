Testuggini invasive: arriva il primo biolago 

Nasce a Molentargius il primo progetto pilota a livello regionale per il contrasto alla testuggine “Trachemys scrypta”, presente con centinaia di esemplari all’interno dell’area protetta: una delle specie aliene invasive più pericolose in Europa, tra le principali minacce alla biodiversità, con impatti anche sulle attività economiche e sulla salute umana.

Il progetto di biolago, sarà inaugurato in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, venerdì 6 febbraio alle 9.30, all’Edificio Sali Scelti di Via La Palma. «Questa giornata – spiega Stefano Secci, presidente del Parco – acquista un significato particolare perché coincide con una fase di rinnovata progettualità per il Parco, soprattutto grazie alla collaborazione instaurata con la Regione, la Città metropolitana e i Comuni del consorzio, per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti cinque anni fa».

Il progetto è destinato a ospitare le Trachemys scrypta rinvenute nel parco, una specie particolarmente invasiva perché compete con le testuggini autoctone e minaccia le comunità acquatiche. Saranno quindi realizzati due bacini separati, recinzione e un sistema di depurazione delle acque con ecofiltro a piante palustri, riducendo al minimo l’uso della risorsa idrica.

Il programma

Ad aprire la mattinata una presentazione del progetto, con gli interventi del presidente del Parco, di un rappresentante del Servizio regionale tutela della natura, di Luisanna Massa, responsabile settore Ambiente del Parco Molentargius, e dei due progettisti del biolago Maurizio Fadda, agronomo, e Silvia Congiu, architetto. Alle 10.30 seguirà l’inaugurazione e la visita al biolago. Al termine, un’attività di eradicazione dell'Asparagus asparagoides, specie aliena invasiva.

