[TESTO]Il concerto al tramonto di Punta Tegge [TESTO]e gli scatti del fotoreporter Ivo Saglietti 

Dopo i due appuntamenti di anteprima ad Arzachena e Luogosanto e il programma di laboratori, proiezioni e spettacoli che ha coinvolto 100 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 18 anni, entrerà nel vivo oggi la XXVIII edizione del festival internazionale “Isole che Parlano” diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli, con un lungo fine settimana di iniziative tra musica, arte, fotografia e scoperta del territorio.

Oggi il primo appuntamento della giornata ci porterà sulla maestosa scogliera granitica di Punta Tegge a La Maddalena per il suggestivo concerto al tramonto che vedrà protagonista il duo sperimentale Los Sara Fontàn: un’esibizione travolgente in cui il violino di Sara Fontàn filtrato da un arsenale di effetti a pedali, dialogherà con la batteria Edi Pou, spaziando dal contemporaneo all'elettronica, da frammentazioni sonore rarefatte, a sfrenati ritmi drum & bass. Al termine del concerto, si rientrerà a Palau per l’inaugurazione della sezione fotografia del Festival, quest’anno dedicata al grande fotoreporter Ivo Saglietti, tre volte vincitore del World Press Photo e riconosciuto per la sua capacità unica di narrare l'uomo e il suo destino. La mostra “Sguardo di frontiera” aprirà al pubblico alle 21.30 e a seguire, alle 22.30, si terrà il consueto incontro “Riflessioni sull’etica di un mestiere. Il Curatore racconta il fotografo”, che vedrà protagonista Federico Montaldo, presidente dell’Archivio Saglietti.

