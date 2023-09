Testimonzos, non c’è pace 

Gli operai non si vedono da tempo. Così, dalle parti di Testimonzos la tensione sale, insieme alla preoccupazione, in quell’angolo della città dove i cittadini conducono battaglie ultradecennali e vanno a caccia di un briciolo di considerazione. «Perché il cantiere di via Toddotana è fermo? - si domanda il consigliere comunale di minoranza, Fabrizio Melis -. Vogliamo risposte dall’amministrazione. Venerdì sera, come associazione Foglio 51, abbiamo fatto una riunione, a cui hanno partecipato una ventina di lottisti. Quella strada per noi è fondamentale, collega la circonvallazione sud al viale Murichessa». L’assessore ai Lavori pubblici di Nuoro, Fabrizio Beccu, rassicura: «A breve il cantiere ripartirà».

L’allarme

«Da circa due mesi la strada è bloccata, non si vede più nessuno al lavoro», ribadisce Melis: «Sì, ai primi di agosto l’impresa è andata in ferie e non è più tornata. Insomma, non si dà mai continuità ai lavori. Ecco perché presenterò subito un’interrogazione in Consiglio comunale, proprio su questo tema. Oltretutto, con l’arrivo delle piogge e della stagione fredda, il rischio è che si verifichino danni e che si debba ricreare il rilevato stradale con terra di riporto. Non si può perdere tempo in questo modo e non possiamo continuare a rimanere isolati, a convivere con i disagi».

Dal Comune però, smorzano le polemiche e cercano di rassicurare: «Ad agosto i lavori si sono fermati perché, contratti alla mano, il settore edile prevede sempre una sosta in quel mese - evidenzia Fabrizio Beccu -. Dopodiché, si è presentato un problema di “caratterizzazione delle terre”. Dagli uffici, però, mi dicono che sia stato tutto risolto. Dunque, a breve i lavori riprenderanno: ho ricevuto rassicurazioni dalla dirigente».

Attesa snervante

Dalle parti di via Toddotana i residenti della zona contano i giorni che separano dalla fine dei lavori. In quella porzione di città, a pochi metri dal carcere di Badu ‘e Carros, il timore ricorrente è che la data impressa sul cartello che annuncia il cantiere non venga rispettata. Sì, perché con l’avvio dei lavori lo scorso febbraio, in pochi credono alla consegna dell’opera entro il 16 febbraio 2024, come riportato. «C’è pure un altro aspetto che non ci convince per niente: nella cartellonistica è segnalata come impresa esecutrice dei lavori una ditta di Simaxis, nell’Oristanese - dice Melis -. La realtà, invece, è che l’intervento è stato subappaltato e affidato a una ditta di Orgosolo. Perché questo dettaglio non è stato segnalato?». Tuttavia, Fabrizio Beccu sfoggia ottimismo, non appare preoccupato dall’interruzione dei lavori alla periferia del capoluogo. Anzi, conosce bene l’importanza dell’intervento da 880 mila euro finanziato con fondi regionali. «Quelli in via Toddotana sono lavori molto importanti - puntualizza il vicesindaco e assessore -. Tanto per cominciare garantiscono un altro ingresso alla città, un altro sbocco; inoltre, quell’opera darà grandi benefici a dei quartieri popolosi, come Città Giardino e Città Nuova».