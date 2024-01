Testimonzos, il rione dimenticato 

«In via Toddotana i lavori sono fermi da tempo, bloccati da tre o quattro mesi, anche se il Comune dice il contrario - tuona Fabrizio Melis, portavoce dei lottisti dell’associazione Foglio 51 e consigliere comunale d’opposizione -. La verità è che gli operai non si vedono, e qui si continua a tenere in ostaggio oltre 80 famiglie, un intero quartiere. Hanno promesso di finire l’opera per metà febbraio, di questo passo non ci riusciranno neppure entro l’anno». L’assessore dei Lavori pubblici di Nuoro, Fabrizio Beccu, puntualizza: «A ottobre e novembre gli operai hanno lavorato. Comunque, posso garantire che questa settimana gli interventi in via Toddotana riprenderanno».

Malcontento

Un cantiere paralizzato, alla periferia della città. Gli operai non si vedono così dalle parti di Testimonzos la tensione sale, insieme alla preoccupazione, in quell’angolo di città dove i cittadini da decenni reclamano un pizzico di considerazione. «Dal Comune possono dire quello che vogliono, la realtà però è solo una: il cantiere è fermo, e non sappiamo le ragioni - prosegue Fabrizio Melis -. Di recente, come lottisti di Foglio 51, abbiamo fatto una riunione. Quella strada per noi è fondamentale, collega la circonvallazione sud al viale Murichessa». Fabrizio Beccu replica deciso: «La ditta incaricata sta portando avanti i lavori tranquillamente, ho avuto rassicurazioni dal funzionario del Comune. Lo stop dell’ultimo periodo è legato solo alle festività di fine anno. Ribadisco, dopo l’estate gli operai hanno lavorato e in questi giorni ritorneranno nel cantiere di via Toddotana».

Preoccupazione

A pochi metri da Badu ‘e Carros i residenti appaiono rassegnati. Invocano la ripresa dei lavori, l’imminente consegna dell’opera per arginare i disagi. In quella fetta di città, troppo spesso dimenticata, la paura ricorrente è che l’apertura dell’importante infrastruttura possa slittare di parecchio. Con l’avvio del cantiere nel febbraio del 2023, sembra difficile che si possa rispettare la data sbandierata a più riprese per la consegna, ovvero il 16 febbraio di quest’anno. D’altronde, l’intervento da realizzare con 880 mila euro di fondi regionali appare complesso. Fabrizio Melis conclude: «Monitoreremo la situazione, di continuo. Intanto, nei prossimi giorni l’associazione Foglio 51 sarà ricevuta dal prefetto. Via Toddotana a parte, parleremo del Puc che è sempre fermo».

