Testimonzos, assemblea del Consorzio 

La questione Testimonzos torna d’attualità nella politica cittadina e rimane, per ora, una grossa grana irrisolta. Nonostante il Puc del 2015 avesse previsto un iter preciso per sanare la situazione di centinaia di case abusive, dando ai privati cinque anni di tempo per consorziarsi e segnalare il 75 per cento delle aree interessate dal piano di risanamento particolareggiato sono mancati i passi concreti. In quel tempo il consorzio Sa Cuncurdia non ha portato a termine il suo intento, inchiodandosi all’insufficiente soglia del 40 per cento delle aree interessate. La palla da quasi tre anni è passata in mano all’amministrazione comunale, e l’impasse è rimasta identica: ancora nulla si è visto.

Per questo oggi nel salone parrocchiale Beata Maria Gabriella, a partire dalle 17, si riuniranno nuovamente i proprietari della mega lottizzazione.

Un’assemblea associativa che vedrà insieme l’associazione Foglio 51 e il consorzio Sa Cuncordia.

All’ordine del giorno diversi punti, a partire proprio dal resoconto delle attività consortili svolte sino ad ora, la votazione delle nuove cariche consortili e una discussione che si annuncia ricca di spunti con le prospettive urbanistiche future del comparto “Sa Cuncordia”.