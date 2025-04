Testimoni di Geova, c’è l’ok del Comune  A San Michele sorgerà la Sala del Regno 

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una variante non sostanziale al Piano urbanistico comunale che consentirà la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere di San Michele. La variante, relativa all’articolo 47 delle norme tecniche di attuazione del Puc, disciplina l’Unità cartografica 6 “Margine di Santa Gilla, Cuneo industriale/Aree sud”, in un’area caratterizzata dalla presenza della mensa universitaria di via Premuda, dell’edificio della ex scuola di via Abruzzi e dei complessi di edilizia residenziale popolare pubblica tra le vie Bosco Cappuccio, Laghi Masuri, Podgora, Verdun, Ardenne, Carnia e Le Somme.

L'approvazione consentirà ai Testimoni di Geova di realizzare la Sala del Regno, un edificio che nel Puc sarà indicato come “finalizzato all’esercizio della libertà di religione”, e che a giudizio dell’amministrazione comunale contribuisce “significativamente alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere”. L’intervento prevede anche la realizzazione di un corridoio pedonale con sistemazioni a verde che collegherà via Premuda e via Bosco Cappuccio, migliorando la connessione e la fruibilità degli spazi pubblici. «Sono certo che questa iniziativa, oltreché dare risposta dopo tanti anni alla legittima richiesta di realizzare un luogo di culto, potrà contribuire alla rigenerazione urbana dell'area», dice Andrea Scano, presidente della commisisone Pianificazione. «Verrà riqualificato il contesto e sarà realizzata una nuova strada pedonale per collegare facilmente via Bosco Cappuccio con via Premuda. Tutti i cittadini potranno trarne vantaggio».

