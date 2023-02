Testi universitari per gli studenti ciechi 

Sarà data l’opportunità a tutti gli studenti che sono in possesso dei requisiti di accesso al servizio di richiedere, tramite la compilazione di un apposito modulo on-line, la digitalizzazione o la trasformazione in Braille dei materiali per lo studio.

Anche gli studenti con disabilità visive avranno la possibilità di avere tutti i testi universitari digitalizzati e accessibili.

Lo prevede una convenzione firmata nei giorni scorsi tra l’Università di Cagliari e l’Istituto dei ciechi per la Sardegna Maurizio Falqui. «Un’importante garanzia del diritto allo studio», l’ha definita il commissario straordinario dell’Istituto Maurizio Porcelli.

Come funziona

Sarà data l’opportunità a tutti gli studenti che sono in possesso dei requisiti di accesso al servizio di richiedere, tramite la compilazione di un apposito modulo on-line, la digitalizzazione o la trasformazione in Braille dei materiali per lo studio.

Dopo l’approvazione della richiesta, lo studente potrà consegnare il testo cartaceo nella sede dell’Istituto dei ciechi, dove il personale specializzato provvederà alla conversione. Il testo digitalizzato sarà consegnato allo studente richiedente ma anche al personale dell’Università che, in qualità di ente autorizzato, potrà rendere disponibile il materiale agli altri utenti che ne facessero richiesta.

Sinergia tra istituzioni

«Il lavoro dei nostri esperti permetterà dunque a tutti gli studenti non vedenti di sostenere gli esami universitari con una preparazione adeguata», prosegue Porcelli. «Siamo l’unico istituto in Sardegna a fornire il servizio di digitalizzazione dei testi. Si tratta di un esempio positivo di sinergia tra le istituzioni, al servizio dei cittadini. Ringrazio il rettore Mola per l’attenzione mostrata verso le necessità degli studenti con disabilità. Anche attraverso il supporto fornito dal Sia, il Servizio per l’inclusione e l’apprendimento dell’Università, che assiste lo studente in tutta la durata del percorso accademico».

Gli scopi dell’istituto

L’Istituto dei ciechi da decenni si impegna per l’educazione, la formazione e l’istruzione dei non vedenti. L’obiettivo è promuovere l’integrazione sociale dei soggetti con disabilità visive, permettendo loro una vita in autonomia. Numerosi i servizi offerti dall’Istituto, tra cui l’assistenza all’uso di apparecchi tecnologici ma anche l’assistenza psicologica, sia per i soggetti non vedenti che per le loro famiglie. Il Commissario straordinario conclude auspicando un prosieguo della collaborazione con le istituzioni in tema di assistenza ai non vedenti, per i quali lo studio costituisce un’essenziale possibilità di riscatto. In particolar modo, con gli Istituti di primo e secondo grado, dove spesso gli studenti con disabilità visive non hanno accesso ai testi digitali o in formato Braille.

