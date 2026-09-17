Testi scolastici, guida pratica per risparmiare 

Risparmiare sul ritorno a scuola è possibile, ma occorre partire dalla lista corretta e controllare ogni acquisto. Per i libri di testo il dato decisivo è il codice ISBN, la sequenza numerica che identifica con precisione titolo, editore ed edizione. Due volumi con una copertina quasi identica possono avere contenuti, esercizi o materiali digitali differenti. Prima di comprare un testo usato bisogna confrontare l’ISBN con quello indicato dalla scuola e verificare che il libro non sia stato sostituito da una nuova edizione.

L’usato consente riduzioni consistenti, soprattutto alle medie e alle superiori. Le occasioni si trovano nelle librerie, nei mercatini organizzati da associazioni e comitati dei genitori, sulle piattaforme online e attraverso gli scambi tra studenti. Va però controllato lo stato del volume. Conviene chiedere fotografie dettagliate e calcolare anche le spese di spedizione se si opera su piattaforme online. Alla fine dell’anno, i libri ancora adottati possono essere rivenduti: conservarli bene significa recuperare una parte della spesa.

Librerie, cartolerie, cooperative e associazioni allestiscono spesso punti fisici per la vendita. Il vantaggio è poter controllare direttamente le condizioni del libro e ricevere assistenza nella verifica dell’ISBN. Anche i gruppi social di quartiere, le chat tra genitori mettono in contatto chi vende e chi cerca. In questi casi è prudente concordare lo scambio in un luogo pubblico, non versare anticipi a sconosciuti e verificare il volume prima di pagare. Con gli acquisti collettivi più famiglie possono ordinare insieme i testi, dividere le spese di spedizione o organizzare una piccola rete di scambio tra classi successive.

Un’altra possibilità è il comodato gratuito o semigratuito. Alcuni istituti acquistano i testi e li affidano agli studenti per l’intero anno scolastico, con l’obbligo di restituirli integri. Le regole cambiano da scuola a scuola e spesso dipendono da Isee e risorse disponibili.

In Sardegna il “Buono libri” per l’anno scolastico 2026-2027 è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con Isee non superiore a 20mila euro. L’importo può arrivare a 250 euro per il primo anno delle medie e per il primo e il terzo anno delle superiori; per le altre classi il limite è 150 euro. Le domande sono gestite dai Comuni di residenza: per il ciclo 2026 il termine regionale era fissato al 24 giugno. Le famiglie devono comunque controllare gli avvisi e conservare ricevute e fatture. Possono inoltre esistere ulteriori aiuti locali o iniziative promosse da scuole e associazioni.

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