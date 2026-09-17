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Mercatini dell’usato, piattaforme online, chat tra genitori: si possono abbattere i costi senza incorrere in possibili inconvenienti. Non trascurare i bonus
18 settembre 2026 alle 00:22

Testi scolastici, guida pratica per risparmiare 

Elementary pupil hugging teacher in studio. Father or teacher with school girl daughter hold big stack school textbook notebook books. Teachers day
Elementary pupil hugging teacher in studio. Father or teacher with school girl daughter hold big stack school textbook notebook books. Teachers day
Elementary pupil hugging teacher in studio. Father or teacher with school girl daughter hold big stack school textbook notebook books. Teachers day

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Risparmiare sul ritorno a scuola è possibile, ma occorre partire dalla lista corretta e controllare ogni acquisto. Per i libri di testo il dato decisivo è il codice ISBN, la sequenza numerica che identifica con precisione titolo, editore ed edizione. Due volumi con una copertina quasi identica possono avere contenuti, esercizi o materiali digitali differenti. Prima di comprare un testo usato bisogna confrontare l’ISBN con quello indicato dalla scuola e verificare che il libro non sia stato sostituito da una nuova edizione.

L’usato consente riduzioni consistenti, soprattutto alle medie e alle superiori. Le occasioni si trovano nelle librerie, nei mercatini organizzati da associazioni e comitati dei genitori, sulle piattaforme online e attraverso gli scambi tra studenti. Va però controllato lo stato del volume. Conviene chiedere fotografie dettagliate e calcolare anche le spese di spedizione se si opera su piattaforme online. Alla fine dell’anno, i libri ancora adottati possono essere rivenduti: conservarli bene significa recuperare una parte della spesa.

Librerie, cartolerie, cooperative e associazioni allestiscono spesso punti fisici per la vendita. Il vantaggio è poter controllare direttamente le condizioni del libro e ricevere assistenza nella verifica dell’ISBN. Anche i gruppi social di quartiere, le chat tra genitori mettono in contatto chi vende e chi cerca. In questi casi è prudente concordare lo scambio in un luogo pubblico, non versare anticipi a sconosciuti e verificare il volume prima di pagare. Con gli acquisti collettivi più famiglie possono ordinare insieme i testi, dividere le spese di spedizione o organizzare una piccola rete di scambio tra classi successive.

Un’altra possibilità è il comodato gratuito o semigratuito. Alcuni istituti acquistano i testi e li affidano agli studenti per l’intero anno scolastico, con l’obbligo di restituirli integri. Le regole cambiano da scuola a scuola e spesso dipendono da Isee e risorse disponibili.

In Sardegna il “Buono libri” per l’anno scolastico 2026-2027 è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con Isee non superiore a 20mila euro. L’importo può arrivare a 250 euro per il primo anno delle medie e per il primo e il terzo anno delle superiori; per le altre classi il limite è 150 euro. Le domande sono gestite dai Comuni di residenza: per il ciclo 2026 il termine regionale era fissato al 24 giugno. Le famiglie devono comunque controllare gli avvisi e conservare ricevute e fatture. Possono inoltre esistere ulteriori aiuti locali o iniziative promosse da scuole e associazioni.

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