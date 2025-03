Testi in limba per l’Einstein 

Il progetto Einstein Telescope parlerà in sardo. L’Istituto nazionale di fisica nucleare annuncia, assieme al primo laboratorio di ricerca nei locali ex Rimisa di Sos Enattos a Lula, anche testi in lingua sarda. Chiede supporto al servizio Lingua e cultura sarda della Regione che conta di realizzare una nuova sezione dedicata del sito istituzionale. L’uso dei testi in limba declinato in un ambito scientifico di alto livello introduce una novità dando nuovo prestigio alla lingua sarda.

L’assessora della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, è pronta a dare seguito al progetto grazie al supporto dello Sportello linguistico regionale. C’è il via libera della giunta Todde. «Semus cuntentos meda», commenta Portas. Spiega: «Siamo molto felici di questa richiesta, per la nostra regione e per la nostra lingua è un’occasione importantissima che io e tutta la Giunta regionale abbiamo deciso di cogliere. Una lingua non è solo un insieme di parole. Non si tratta di prendere testi e riprodurli e tradurli in lingua sarda. Una lingua è un modo di pensare, è una cultura, e porta dentro di sé tutta la storia di chi con quel linguaggio si esprime. Il progetto dell’Et porta con sé tante opportunità per i giovani oltre al valore scientifico per la fisica, la cosmologia e l’astrofisica».

La tre giorni conclusa giovedì con tappe a Cagliari, Nuoro e Lula è stata occasione per presentare il progetto ET-SUnLab, acronimo di Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory. Disegnato da un gruppo di lavoro dell’At Lab dell’Università di Cagliari, ET-SUnLab prevede la realizzazione di un centro di accoglienza e nuovi laboratori di ricerca insieme alla costruzione di uno spazio sotterraneo multidisciplinare. L’attuale tabella di marcia del progetto, finanziato con circa 10 milioni di euro dalla Regione e altrettanti divisi tra Infn, Istituto nazionale di astrofisica e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e alle cui attività collaboreranno anche le Università di Cagliari e Sassari, prevede l’avvio dei lavori nel 2025 e il completamento entro il 2026. I laboratori di ricerca e le strutture per progetti di divulgazione rivolti alle scuole e di formazione professionale rappresentano un atto importante per Sos Enattos.

