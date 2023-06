Testi in aula nel processo a Carroni 

«Fui chiamato dai colleghi della Mobile, l’unica cosa rilevabile erano delle parti di cemento ripristinate di recente sulla facciata all’altezza di 4 metri. I ponteggi erano già smontati e riposti in due mucchi. Fotografai anche la vittima, era già in Rianimazione, viva, ma sentii i sanitari che parlavano della donazione di organi». Il racconto è quello fatto dagli agenti della Scientifica davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani, nel processo che vede a giudizio Luciano Carroni, sindacalista ed ex vigile urbano, accusato di aver provocato «per negligenza, imprudenza e violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro» la morte di Mario Sini, 66 anni, impegnato in alcune ristrutturazioni nella sua abitazione: perse la vita il 3 aprile 2021 dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. Carroni, difeso da Maurizio Scarparo, ha sempre respinto le accuse. A raccontare le indagini anche un agente, Fabrizio Rocella: «Lavorammo a stretto contatto con lo Spresal, quando intervenni il ponteggio era già a terra. Facemmo verifiche per capire se Sini era dipendente o fosse lavoratore autonomo, non risultava nulla. Sentimmo i vicini di Carroni e acquisimmo le chiamate al 118». I familiari della vittima sono parte civile con gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis.

