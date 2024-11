Teste racconta la rissa tra mamme 

«La bionda si è rivolta al marito dell’altra mamma dicendogli cose volgari. Poi in modo arrogante lo ha provocato. “Dai picchiami, alzami le mani” gli urlava, ma lui si è allontanato rispondendo: “non mi permetterei mai di alzare la mani ad una donna”». Subito dopo la bionda «si è rivolta a sua moglie, discutevano su qualcosa che era successo tra i loro figli. La bionda ha iniziato con insulti e parole pesanti verso l’altra mamma, poi l’ha presa per i capelli tirandoli sino a farla piegare». Il racconto è stato fatto ieri in Tribunale da Gonaria Piras che nell’aprile di due anni fa ha assistito alla zuffa tra mamme scoppiata all’esterno delle elementari di San Pietro a Nuoro. Il motivo del contendere, il rimborso di un paio di occhiali rotti in un litigio tra bimbi di 8 anni. «La bionda era insieme ad una mora». L’accusa per le due donne (non riveliamo il nome per tutelare i minori) è quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lesioni e calunnia. Dopo aver accompagnato i figli in classe, le due donne si sono affrontate all’ingresso della scuola con insulti. Rabbia poi esplosa all’uscita di scuola quando c’è stata l’aggressione davanti all’ingresso delle elementari. Mamma e zia sono difese da Alessandro Tuvoni e Carlo Lecca, la coppia aggredita è parte civile con Antonello Cucca.

