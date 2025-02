Teste in aula: anch’io vittima di violenza  

«Avevo paura anche io, perché mi aveva già fatto del male. Una volta quando lo vidi cambiai strada, svoltai in un vicolo e riusci ad evitarlo. Perché? Anche io fui vittima di violenza, ero piccola, avevo all’incirca la stessa età di mia nipote». Il racconto choc è stato fatto ieri dalla zia di una bambina nel processo che, davanti al tribunale di Nuoro, vede il nonno della piccola, già condannato a otto anni per le violenze sulla sua nipotina, accusato di atti persecutori nei confronti del padre e della madre della bimba, e di tentato omicidio del padre della minore.

L’uomo, difeso da Giuseppe Floris, anni prima aveva abusato anche della futura zia. Una storia agghiacciante che si è svolta in un paese del Nuorese che non riveliamo per tutelare le vittime.

A far emergere una vicenda che aggiunge gravità ad una storia assurda la domanda della parte civile con gli avvocati Gianluca Sannio e Maria Filomena Marras. La famiglia aveva convissuto nello stesso stabile per tanto tempo, ma tra loro non c’era più nessun rapporto.

La frattura familiare era dovuta alla condanna a 8 anni per atti sessuali.

Dopo quella sentenza, il nonno aggredì il genero colpendolo alla testa con un’accetta e perseguitò la figlia aspettandola fuori dal suo posto di lavoro.

