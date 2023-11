Testata al prof del figlio 

Ha colpito con una testata il professore del figlio mandandolo al tappeto. I fatti sono avvenuti ieri mattina nell’istituto Alberghiero di Arbus. Il docente di matematica Pierpaolo Scanu, 56 anni, nato a Sassari ma residente a Cagliari, è stato accompagnato dal 118 all’ospedale di San Gavino dove il personale medico ha allertato i carabinieri che hanno accertato quel che era accaduto.

La cronaca

Tutto è avvenuto in una delle prime classi dell’istituto di via Gramsci. Mentre era in corso la lezione di matematica, il sedicenne avrebbe preso a chiacchierare disturbando il professore e gli altri ragazzi. Da qui il rimprovero dell’insegnante che avrebbe richiamato più volte lo studente, invitandolo a fare silenzio. Il ragazzo però non avrebbe preso di buon grado la cosa e, dopo aver indirizzato poche parole in direzione della cattedra, si sarebbe allontanato a passo svelto dall’aula.

L’adolescente era andato a chiamare il padre, un operaio nato e residente in paese, con il quale si è ripresentato pochi minuti dopo. In base al racconto dei tanti che hanno assistito alla scena, non ci sarebbe stato molto spazio per il confronto. Il 53enne (di cui non pubblichiamo il nome per tutelare l’identità del figlio minorenne) avrebbe colpito con una testata decisa l’insegnante che non ha avuto il tempo di reagire ed è caduto a terra. Mentre padre e figlio si allontanavano dall’istituto, studenti e docenti chiamavano i soccorsi.

In ospedale

Davanti alla scuola professionale che si trova in cima al centro abitato del paese è arrivata un’ambulanza della Croce Verde che ha soccorso il malcapitato e lo ha accompagnato all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino dove gli è stato assegnato un codice verde. Immediata è scattata la segnalazione del personale medico ai carabinieri della stazione di Arbus e alla Compagnia di Villacidro guidata dal comandante Francesco Capula. I militari hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto e messo a verbale il racconto dei testimoni.

Il genitore violento potrebbe dover rispondere del reato di lesioni e di interruzione di pubblico servizio per aver bruscamente impedito il proseguimento dell’attività didattica nell’istituto frequentato da centinaia di ragazzi da tutto il Medio Campidano.

RIPRODUZIONE RISERVATA