Testamento biologico,  Sardegna maglia nera:  «Comuni in ritardo»  

I Comuni che hanno fornito i numeri sulle Dat (disposizioni anticipate di trattamento) ricevute sono stati 250. Nell’Isola, infatti, su 3.813 Dat depositate, 2.69anco5 sono state trasmesse dai Comuni alla Banca dati del ministero della Salute, ma mancano ancora all’appello 1.118 Dat (poco più del 29 per cento). «Sulla trasmissione i Comuni sono abbastanza veloci, tranne alcuni che non trasmettono le Dat depositate», aggiunge Di Napoli, «tra questi spiccano il comune di Cagliari che non ha trasmesso il 75% dei biotestamenti depositato, Alghero e Carbonia il 96% e Sassari l’86 %». Eppure più del 35% delle Dat sono state depositate nei Comuni della provincia di Cagliari, seguita con il 30 % da quella di Sassari e con il 17 % dal Sud Sardegna. Sono, invece, solo l’8 % del Dat depositate nella provincia di Nuoro e quasi il 9 % in quella di Oristano.

«Alla luce dei dati raccolti in Sardegna è evidente che ci sia ancora tanto lavoro da fare per informare i cittadini sull'esistenza e le modalità di presentazione di questo loro diritto. Ma va anche evidenziato che sono i comuni con il maggior numero di abitanti a bloccare la trasmissione di questo diritto ai loro cittadini e che la Cellula Sardegna li sollecita al rispetto del loro compito», afferma Laura Di Napoli, referente dell’associazione Coscioni.

In Sardegna sono 3.813 le persone che hanno depositato il proprio biotestamento, decidendo così, in anticipo, a quali trattamenti sanitari, scelte terapeutiche o esami dare o meno il proprio consenso in previsione di una possibile futura incapacità. Numeri molto bassi se rapportati alla popolazione residente nell’Isola, secondo i dati raccolti e pubblicati dall’associazione Luca Coscioni, che si occupa di diritti civili e da anni promuove la libertà di scelta sul fine vita.

È un diritto di cittadine e cittadini, grazie alla Legge 219 del 2017, ma nonostante siano trascorsi ormai sei anni, c’è ancora poca conoscenza e molta confusione intorno al tema.

Il punto

L’informazione

«Purtroppo la principale causa è la mancanza di informazione sulla possibilità di farlo: da quando è entrata in vigore la legge, il ministero della Salute non ha mai organizzato una singola campagna informativa sulla possibilità di compilare le Dat, nonostante la diffusione di informazioni fosse prevista dalla legge stessa», prosegue Di Napoli, «quello che manca inoltre è il coordinamento e l’informazione da parte dei medici di base, che spieghino ai propri pazienti la possibilità di decidere come vivere in caso di incapacità, credo che solo partendo da loro si possa fare vera informazione».

Il meccanismo

Le Dat possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme attraverso le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

«Permettono a ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà». Può essere nominato anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.

