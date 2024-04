Testamento biologico, ancora pochi i sardi che danno disposizioni 

Sono 4309 i sardi che dal 2018 alla fine del 2023 hanno depositato ufficialmente il loro testamento biologico. Secondo un'indagine dell'Associazione Luca Coscioni, basata sui numeri forniti dai Comuni attraverso le singole Cellule Coscioni, l'isola si posiziona al 16° posto tra le regioni italiane.

I dati

Numeri bassi, anche nel resto d'Italia: la media nazionale è di quasi lo 0,8%, mentre nell’Isola non arriva allo 0,4%. È Cagliari con 1436 dichiarazioni la provincia col maggior numero di Dat, Disposizioni anticipate di trattamento. Seguono Sassari, Sud Sardegna, Oristano e Nuoro. In termini assoluti il primo comune sardo risulta Cagliari, ma il dato percentuale dice che il capoluogo raggiunge appena lo 0,4% di dichiarazioni rispetto al numero di maggiorenni residenti. I comuni che contano la percentuale più alta sono Siamaggiore, al 2,06% con le sue 16 Dat, segue Siapiccia con l'1,67% e Narcao con 41 Dat su 2665 maggiorenni supera l'1,5%. Ma 197 comuni su 377 non hanno mai registrato neanche una dichiarazione.

La legge

L'indagine da parte dell'Associazione si è resa necessaria perché, da quando 6 anni fa è entrata in vigore la legge 219 del 2017, che riconosce la possibilità di decidere il proprio destino sanitario, non è mai stata presentata una relazione al Parlamento che informi sullo stato di applicazione della legge. Non tutti i cittadini sanno che compilando un modulo scaricabile anche sul sito dell'Associazione Coscioni e consegnandolo al proprio comune di residenza, possono, se maggiorenni, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari come la nutrizione e l'idratazione artificiale e di donare gli organi. L'atto è gratuito, revocabile o modificabile in qualsiasi momento.

I ritardi

«I dati sono bassi – commenta Laura Di Napoli, segretaria della Cellula Coscioni Sardegna – non si fa informazione, da quando è entrata in vigore la legge, non è mai stata fatta una campagna informativa istituzionale da parte del Governo».

Questi numeri divergono leggermente da quelli della Banca dati nazionale delle Dat del Ministero della salute, perché i comuni non comunicano subito le dichiarazioni depositate: «Si tratta di un grave ritardo – aggiunge Di Napoli – se un cittadino ha un incidente che non gli permette di esprimersi, in una città diversa e la sua Dat non è registrata nella Banca dati, rischia di non vedere rispettate le sue volontà».

Le richieste

I dati rispecchiano le scelte delle singole amministrazioni, non tutti i comuni sono organizzati e disponibili ad accogliere le richieste dei cittadini, lo dimostrano le differenze di percentuali. Se a Sassari si arriva ad appena lo 0,36% in comuni con molti meno abitanti e meno mezzi come Assemini o Sestu, si raggiunge rispettivamente lo 0,62% e lo 0,91%. «Spesso le persone – dice la segretaria – lamentano che il proprio Comune non ha fornito nessun tipo di informazione o aiuto. Un ruolo importante potrebbero svolgerlo i medici di base e siamo disposti a collaborare per coinvolgerli».

Giovedì prossimo a Cagliari, in via Garibaldi angolo via Alghero dalle 18 alle 20, sarà allestito un banchetto e altri ne verranno allestiti a Iglesias e nell'hinterland cagliaritano, per informare la cittadinanza sulle Dat e su un altro tema oggetto delle battaglie dell'Associazione, quello del fine vita: «Con i consiglieri regionali di opposizione della precedente legislatura, abbiamo proposto una legge regionale sul suicidio assistito che ricalca quella costituzionale creata per colmare il vuoto legislativo dopo il caso di Dj Fabo. La presidente Todde, in un incontro pubblico disse che se eletta, avrebbe fatto approvare questa legge, sarebbe bello se la Sardegna fosse la prima Regione a dotarsi di una legge sul fine vita».

