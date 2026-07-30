Testa e Tortu i portabandiera 

Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La pugile campana e il velocista sardo-brianzolo (che in questi gironi è a Roma assieme a Dalia Kaddari e Lorenzo Patta al raduno delle staffette azzurre) sfileranno con il Tricolore davanti alla squadra azzurra nella cerimonia di apertura, in programma venerdì 21 agosto allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto.

Intanto oggi, alla chiusura dei termini fissati per le iscrizioni, sarà svelata la composizione dell'Italia Team. La squadra sarà composta da circa 500 atleti, in gara in tutte le discipline previste dal programma. Per la Sardegna, già sicura la presenza di Sergio Massidda nella pesistica.

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