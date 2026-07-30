VaiOnline
Giochi del Mediterraneo.
31 luglio 2026 alle 01:03

Testa e Tortu i portabandiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La pugile campana e il velocista sardo-brianzolo (che in questi gironi è a Roma assieme a Dalia Kaddari e Lorenzo Patta al raduno delle staffette azzurre) sfileranno con il Tricolore davanti alla squadra azzurra nella cerimonia di apertura, in programma venerdì 21 agosto allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto.

Intanto oggi, alla chiusura dei termini fissati per le iscrizioni, sarà svelata la composizione dell'Italia Team. La squadra sarà composta da circa 500 atleti, in gara in tutte le discipline previste dal programma. Per la Sardegna, già sicura la presenza di Sergio Massidda nella pesistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 