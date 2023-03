Testa e fisico, la Torres a pezzi 

Sassari. Una Torres a pezzi non solo mentalmente. La squadra appare troppo vulnerabile a problemi fisici e persino ai virus influenzali. «In 35 anni di attività tra calciatore e allenatore non ho mai visto una cosa del genere: a Montevarchi tre giocatori sono rimasti in albergo e anche quelli che erano i panchina avevano tutti la febbre», ha rivelato il tecnico Stefano Sottili.

Già a metà febbraio mezza squadra era stata colpita da un virus intestinale alla vigilia della gara contro Siena. Ci sono poi giocatori rientrati dall'infortunio e nuovamente fermi prima del definitivo rientro, come Ruocco e Scotto. Misterioso il problema fisico di Diakite, che si è fermato nel riscaldamento del “Nespoli” ed è ancora out. I tifosi hanno qualche legittimo dubbio sulla gestione del gruppo dal punto di vista fisico e medico, oltretutto gli infortuni e le assenze finiscono per accentuare il carico di stanchezza su chi tira la carretta da inizio anno come Antonelli, Dametto, Lora, Masala e Girgi. Lo stesso Diakite è stato sino a tre settimane fa uno dei giocatori più utilizzati. Lampante quanto manchi la sua quantità e qualità dalla trequarti in poi, non solo per i gol realizzati: senza Diakite, tre sconfitte di fila, con una sola rete all'attivo.

Non saper reagire

In undici partite la Torres è andata in svantaggio: ne ha perse 9 e pareggiato solo 2, contro Vis Pesaro e Rimini. Va bene che secondo le stime di mercato la rosa della Torres come valore è terzultima nel girone, ma sul mercato di gennaio si poteva rimediare a quanto non potuto fare in estate visto che il ripescaggio è stato certo solo ad agosto. Invece la società sassarese non è riuscita a dare quella personalità e cattiveria nei momenti decisivi che sono le vere lacune della squadra. L'arrivo dei quattro acquisti (Urso, Fabriani, Saporiti e Omoregbe) e il cambio di allenatore (Sottili per Greco) ha prodotto risultati infinitesimali e molti tifosi sono spazientiti della piega presa dalla stagione.

Subito in campo