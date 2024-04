Testa all’Atalanta, Gaetano recupera 

Messo nel cassetto il punto contro il Verona, il Cagliari volta pagina e già da oggi inizierà a preparare la sfida di domenica sera (alle 18), ancora alla Domus, contro l'Atalanta. Una gara che, per i bergamaschi, arriva tra la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (mercoledì) e il quarto di finale di Europa League ad Anfield Road (giovedì 11) contro il Liverpool.

Sotto osservazione

Il Cagliari mantiene immacolata la fedina penale, avendo chiuso la gara con l'Hellas senza cartellini gialli a carico. Attenzione, quindi, all'infermeria. Ranieri ha preferito evitare problemi a Gaetano, in ripresa da un problema all'adduttore e rimasto per tutta la partita in panchina, e dovrà evitare sforzi supplementari a Mina, recuperato in extremis, impiegato per tutti i 90 minuti e uscito dal campo particolarmente provato. La gara con l'Hellas ha invece confermato il pieno ritorno a regime di Oristanio e Luvumbo. La settimana di lavoro sarà utile ai giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali, Nandez in particolare, apparso ieri non lucidissimo. E lo staff medico terrà sotto osservazione Petagna, che continua a lavorare in personalizzato per il fastidio al polpaccio che lo ha messo ko alla vigilia della trasferta di Empoli. Ancora out, invece, capitan Pavoletti e Mancosu. Il centravanti spera di tornare per le ultime 4-5 giornate, mentre il centrocampista rischia di aver già chiuso la sua sfortunata stagione. (al.m.)

