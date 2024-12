Il Cagliari è rientrato nel cuore della notte in Sardegna attraverso un volo charter per riprendere già oggi la preparazione in vista della prossima partita di campionato, domenica a Venezia. Sotto osservazione ad Asseminello Luvumbo e Obert, entrambi assenti ieri allo Stadium. Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra per l’angolano. Tradito da una sindrome gastrointestinale lo slovacco.

