Il punto.
12 ottobre 2025 alle 00:26

Testa al Bologna Mina e Di Pardo ko 

In attesa del rientro dei nazionali, il Cagliari stacca la spina dalla routine degli allenamenti per riprendere martedì pomeriggio, 48 ore di riposo prima di una serie davvero impegnativa di partite. Ieri la squadra ha lavorato al Crai Sport Center, davanti a Pisacane e al suo staff i rossoblù hanno svolto esercitazioni tecniche accompagnate da un circuito di forza e atletica. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Nicola Pintus e Gabriele Zappa, gli ultimi due praticamente recuperati. Ancora sessione di lavoro personalizzato per Marko Rog e Boris Radunovic, osservazieone e terapie per Yerry Mina e Alessandro Di Pardo. Il laterale riminese si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro, per lui recupero entro sette, dieci giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana di lavoro che porterà alla gara dell’Unipol Domus con il Bologna.

A seguire, i rossoblù scenderanno in campo domenica 26 (ore 15) al Bentegodi per Verona-Cagliari, quindi giovedì 30 (ore 18.30) alla Domus per Cagliari-Sassuolo, lunedì 3 novembre (ore 20.45) all’Olimpico per Lazio-Cagliari e sabato 8 alle 15 la sfida col Como al Rigamonti. (e.p.)

