Testa a testa tra Mereu e Castro 

Si dimezza il gruppo dei primi nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Va avanti l’iniziativa promossa dal gruppo “L’Unione Sarda” in collaborazione con la Figc isolana che a fine stagione premierà i vincitori. A votare sono i tecnici che ogni domenica indicano i tre migliori della formazione avversaria affrontata.

Guidano in due

Nel massimo campionato regionale siamo arrivati all’ottava giornata di andata ed in vetta, nella speciale classifica, sono rimasti, con sette voti, il centrocampista dell’Alghero, Stefano Mereu ed il difensore argentino del Taloro Gavoi, Mauro Martin Castro. Non ha seguito il passo Stefano Demurtas del Calangianus, non giudicato tra i migliori dall’ormai ex tecnico del Barisardo, Di Carlo. È rimasto fermo con sei punti pure Daniele Orro del Ghilarza, non presente nella sfida tra i giallorossi e il San Teodoro. Demurtas e Orro sono stati raggiunti da Luca Scognamillo, compagno di squadra del leader Mereu, Madou Mabo del Barisardo e Gianluigi Illario dell’Iglesias. Quest’ultimo, andato a segno nell’incontro perso (2-1) la capolista Budoni, è il detentore del titolo in comproprietà con Andrea Porcheddu, la scorsa stagione al Carbonia e ora all’Ossese, e che finora ha raccolto due punti. A quota cinque Stefano Sarritzu (Monastir), Alessandro Steri (Nuorese) e Roberto Mele (Taloro Gavoi) sono stati agganciati da Lorenzo Isaia (Carbonia), Mattia Caddeo e Sandro Scioni della Ferrini Cagliari, Alessandro Cadau (Nuorese) e Filippo Mascia (Ossese).

Aggancio in vetta

Nel campionato di Promozione sono nove le partite disputate e nel girone A, Michele Suella, attaccante del Villamassargia, non presente nell’incontro con l’Orrolese, è stato raggiunto, al comando della classifica con sette preferenze, da Alessandro Piroddi (Cus Cagliari), Simone Mura (Orrolese) e Federico Ferrari, bomber in forza alla capolista Tharros. All’inseguimento ben otto calciatori. Hanno conquistato il sesto voto Nicolò Agostinelli (Guspini), Lamin Jammeh e Nacho Prieto (Idolo), Emanuel Piroddi (Uta 2020), Gianluca Marongiu (Villamassargia) trovando Federico Usai (Lanusei), Paolo Atzeni (Arborea) e Felipe Ferrari (Tharros).

Nel girone B, prosegue la corsa al vertice per la coppia formata da Simone Calaresu e Domenico Saba, attaccanti rispettivamente di Tonara e Usinese. Nell’ultimo impegno hanno ottenuto l’ottavo voto. Al loro inseguimento, un grandino sotto, sono rimasti in tre: il capitano dell’Arzachena Danilo Bonacquisti, Santiago Mateucci (Coghinas) e l’attaccante dell’Atletico Bono, Gavino Molozzu, capocannoniere del girone con sette marcature in compagnia di Lorenzo Zela (Arzachena).

Sei punti per il portiere dell’Atletico Bono, Guillermo Lucas Pedelacq, per Luca Di Angelo (Bosa), Giovanni Moroni (Castelsardo), Edoardo Sedda (Ovodda), Mauro Florenzano (Sennori) e Matthias Meloni (Tuttavista).

