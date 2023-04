Testa a testa tra Imoh e Cabeccia 

È bagarre invece alle sue spalle, con l’attaccante Jeffery Imoh del Bosa che ha agganciato, a venticinque voti, il difensore Marco Cabeccia del Latte Dolce. Resta in scia il centrocampista Gianluigi Illario dell’Iglesias, che sta disputando una grande stagione ma potrà al massimo agganciare la coppia che lo procede. L’ex Muravera e Massese, classe 1996, è figlio d’arte: il padre Riccardo ha indossato le maglie di Palermo, Livorno, Cavese e Catanzaro e a fine carriera ha vestito proprio quella dell’Iglesias. Podio irraggiungibile per l’attaccante Ryduan Palermo della Villacidrese, rimasto fermo a 23 preferenze.

A novanta minuti dalla conclusione del campionato di Eccellenza restano ancora da definire il secondo e terzo piazzamento nel podio dei migliori. Il primo posto è ormai da tempo nelle mani del centrocampista Fabio Cocco della Nuorese, che ha conquistato 33 voti. Il capitano dei verdazzurri ha incrementato il bottino anche sabato scorso, nel penultimo turno del torneo: contro il Ghilarza ha firmato il gol della vittoria regalando ai barbaricini la possibilità di affrontare lo scontro diretto per la salvezza sul campo del Monastir con due risultati utili su tre.

La Nuorese infatti dopo una lunga rimonta si trova al quartultimo posto (zona playout) con un punto di vantaggio proprio sulla Kosmoto e due sul Sant’Elena. «Ci aspetta l’ennesima finale», dice Cocco, «per cercare di tenerci stretti questi spareggi che abbiamo raggiunto con tanto sacrificio. È praticamente un primo dentro-fuori. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita con la maggior serenità possibile come abbiamo fatto nelle precedenti. Evitando cali di concentrazione».

Sul podio

I contendenti

Imoh è un talento. Si sta contendendo il titolo di capocannoniere con Giuseppe Meloni del Budoni, Mattia Caddeo del Ghilarza e Palermo. È a una sola marcatura di distanza dal trio. Sabato scorso il giocatore rossoblù ha realizzato il ventiduesimo centro. Cabeccia è senza dubbio il miglior difensore per distacco. Il secondo per ruolo di questa speciale classifica è Salvatore Bruno della Villacidrese, lontano 7 voti. In questa stagione il leader della capolista ha anche abbattuto il suo record di reti: sono dodici finora. Non male per un giocatore che deve soprattutto badare a difendere.

Tra i pali

Il miglior portiere è Marco Manis, oggi alla Ferrini Cagliari dopo aver iniziato la stagione col Lanusei. Nel 2018/19 è stato giudicato miglior estremo difensore della Serie D. È cresciuto nelle giovanili del Cagliari con compagni come Alessio Scarpi, Daniele Corsi e David Suazo ed è stato vicino all’esordio in A nel 1999/00. «Potevo entrare a Udine», ricorda, «Scarpi e Maurizio Franzone avevano trascorso la settimana con la febbre. La domenica però erano guariti. Non dimentico la trasferta, pur se in panchina, al San Nicola di Bari. Nei biancorossi c’era Antonio Cassano».

In Promozione

In Promozione non si è giocato. Mancano due giornate: nel girone A si contendono il titolo di migliore Michel Milia (Villamassargia, 17 punti) e Stefano Mura (Castiadas, 16). Nel gruppo C sono in corsa Domenico Saba (Usinese, 21) e Patrick Caetano Ferreira (Coghinas, 20). Nel gruppo B ha già vinto Antonio Pili (Idolo).

