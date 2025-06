Testa a testa tra europeisti e sovranisti 

VARSAVIA. La Polonia resta col fiato sospeso. I primi exit poll del ballottaggio per le presidenziali danno infatti il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski in leggerissimo vantaggio. E anche se il candidato filoeuropeista vicino a Donald Tusk rivendica la vittoria, i risultati nella notte potrebbero cambiare.

I dati dell'Ipsos mostrano il testa a testa che tutti si aspettavano, con un 50,3% per Trzaskowski, 52 anni, esponente di Piattaforma civica, e un 49,7% per lo storico Karol Nawrocki, 42 anni, il sovranista che si è presentato alle urne con una lista indipendente, ma che viene appoggiato dal Pis di Kaczinsky. "Abbiamo vinto, anche sul filo del rasoio», ha affermato Trzaskowski, pur ammettendo che bisognerà aspettare la conferma nelle prossime ore. Ma l'avversario non si è dato affatto per vinto: «Vedrete che stanotte vinceremo e salveremo la Polonia», ha replicato a stretto giro Nawrocki, «non permetteremo il monopolio di Tusk nelle istituzioni del Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA