“Testa a testa”: salva il boss e… scappa!  

Dall’offerta cinematografica saudita è disponibile per gli utenti Netflix un titolo di qualità non trascurabile, che unisce gli stilemi tipici del cinema occidentale col richiamo alla propria cultura. Diretto da Malik Nejer, “Testa a testa” catapulta lo spettatore in un susseguirsi di sfortunate circostanze: una ditta di auto private con chauffer intende promuovere l’addetto alla manutenzione Fayadh come nuovo Ceo dell’azienda, dopo il prelevamento in aeroporto del suo attuale responsabile.

Di questo compito viene incaricato Darwish, un autista al suo ultimo giorno di lavoro e in procinto di sposarsi. Un errore del caso farà tuttavia confondere il cliente con il Re di quadri, boss incontrastato di Bathaikha. Scoperto l’errore, i due malcapitati tenteranno di risolvere la faccenda coi sottoposti del capo mafioso, coordinati da suo figlio. Ma al momento dello scambio, il Re di quadri morirà per cause controverse. Come sopravvivere ad una situazione tanto pericolosa? I luoghi e le atmosfere tipici del Medio Oriente acquistano nuova forma introiettando vari elementi del cinema d’azione, del pulp e perfino del western. Ciò si nota soprattutto nelle elaborate scelte di regia, con tecniche quali lo spit screen, il bullet time, le icone onomatopeiche e alcune sezioni animate davvero riuscite. In piena sintonia, il sound design trasmette vibrazioni divenute comuni nei titoli di Tarantino o di Guy Ritchie. “Testa a testa” è perciò una gradita sorpresa, un’evidente dichiarazione d’intenti che non sfigura di fronte alle controparti hollywoodiane e che anzi riesce a distinguersi per il suo inaspettato carattere.

