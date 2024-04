Testa a testa Illario-Porcheddu 

È grande bagarre per l’assegnazione del titolo di migliore del campionato di Eccellenza. Al termine della stagione mancano solamente due giornate e la lotta per il primo posto resta apertissima. con cinque calciatori che posso raggiungere il primato. Domenica scorsa si è giocata la quindicesima giornata di ritorno: Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias al comando sino alla gara precedente, non ha giocato perché i minerari hanno osservato il turno di riposo ed è stato agganciato a quota 20 punti dal centrocampista Andrea Porcheddu del Carbonia. Insomma, è un derby sulcitano. Porcheddu è protagonista della rimonta dei minerari che oggi, usciti dalla zona retrocessione, disputerebbero lo spareggio salvezza. Contro il San Teodoro l’ex Arzachena ha segnato il gol dell’uno a uno che poi ha innescato il sorpasso (completato allo scadere con il gol di Wojcik).

All’inseguimento

Alle loro spalle, con una preferenza in meno, ci sono Michele Fadda del Sant’Elena e Michele Suella della Villacidrese. Le due compagini domenica scorsa hanno salutato in anticipo il massimo campionato regionale retrocedendo matematicamente in Promozione ma i due giocatori si sono comunque distinti in questa stagione e proveranno a giocarsi questo titolo, che sarebbe una piccola soddisfazione personale. Prima piazza raggiungibile anche dall’esterno Mattia Gueli dell’Ossese, che ha conquistato il diciottesimo punto. Ma per lui, come per Fadda e Suella, potrebbero non bastare i due voti che restano da assegnare. Mauricio Bringas dell’Iglesias, non avendo giocato, è rimasto a diciassette ma era già fuori dai giochi.

Il secondo torneo

In Promozione alla fine della stagione mancano cinque incontri. Nicolò Agostinelli del Guspini è tornato da solo in testa nel girone A grazie alla diciassettesima preferenza attribuitagli sabato scontro da Maurizio Firinu, tecnico del Terralba. È rimasto fermo a sedici voti il centrocampista Stanislao Lepore del Selargius: i granata sono stati sconfitti in casa dal Monastir. Aumenta il gruppo con quindici voti. A Giacomo Chessa (Castiadas) e Gianluca Marongiu e Daniele Bratzu (Villamassargia) si sono aggiunti Buba Darboe, attaccante del Calcio Pirri, e l’esperto Fabio Argiolas del Selargius.

Il gruppo nord

Nel girone B pur non avanzando rimane in vetta alla speciale classifica il centrocampista Stefano Mereu dell’Alghero con venti punti. Si avvicinano (diciannove voti) il suo compagno di squadra Joel Baraye, giudicato tra i migliori dal tecnico del Santa Giusta Marco Piras, e Andrea Usai della Lanteri Sassari. Baraje ha realizzato la rete che ha permesso ai giallorossi di sbloccare l’incontro con il Santa Giusta, poi terminato due a zero. Con la vittoria, l’Alghero tiene la scia alla capolista Nuorese. Con gli stessi punti di Baraje e Usai c’è anche Emanuele Fini, ex Stintino, ormai fuori dai giochi essendosi trasferito in Ecuador. Ha centrato il diciottesimo punto Davide Baratteli del Tuttavista.

