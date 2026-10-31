Test vittorioso per Argiolas 

Sebastiano Argiolas ha onorato al meglio, al palazzetto dello sport di Elmas, la terza edizione del memorial dedicato all’indimenticato assessore comunale e presidente Elmas Boxe, di cui è nipote e omonimo. Nel match dei Super welter ha battuto l'ucraino Artem Lim (6 vittorie 7 sconfitte) mostrando una boxe completa e matura. Contro un avversario votato all'attacco, con combinazioni varie, volte a scardinare la guardia avversaria, Argiolas è stato bravo a restare compatto, concedere pochissimo e rimettere con colpi precisi e potenti. Archiviato questo successo (il numero 12 su 14 match) il 27enne masese mette nel mirino l'obiettivo più grande: l'assalto al titolo italiano di categoria, magari sempre in casa a Elmas. «É stato un buon test contro un avversario valido ma ora voglio il titolo», le parole del pugile.

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