Test superato per i nuovi viadotti sulla 195 

Prova superata: i viadotti “Baccalamanza” e “San Girolamo” del tratto della nuova Strada statale 195 che attraversa Capoterra hanno retto al passaggio di diciotto autocarri caricati ognuno fino a 46 tonnellate. I ponti sul tracciato capoterrese della Nuova Sulcitana, ora, possono ritenersi pronti per essere attraversati dal traffico dei veicoli. In una nota, l’Anas spiega come il test superato dal viadotto San Girolamo, lungo 360 metri, e dal Baccalamanza, 216, sia il crocevia dell’apertura del tratto stradale che unisce Capoterra a Sarroch: “Le prove di carico sui due ponti sono state necessarie per la verifica delle prestazioni reali di queste opere, rispetto alle ipotesi di progetto. Le prove sono avvenute in quattro fasi, con il posizionamento sopra i viadotti di un numero compreso tra i 9 e i 18 autocarri caricati ognuno fino a 46 tonnellate. Le misurazioni delle sollecitazioni sono state eseguite per mezzo di una stazione robotizzata dotata di un laser che, riflettendo su speciali prismi collocati sulle strutture, calcola la flessione dei viadotti”.

Le prossime tappe

Dopo le prove di carico eseguite sui due viadotti, la speranza è che il tratto della nuova arteria stradale venga aperto almeno al traffico nel tratto che congiunge Sarroch a Capoterra. Il sindaco, Beniamino Garau, nei giorni scorsi ha toccato con mano lo stato dei lavori nel cantiere della nuova strada: «Gli interventi per completare gli ultimi 5 chilometri che uniscono i due paesi sono ormai in dirittura d’arrivo, ed entro l’estate coprire la distanza Capoterra-Pula in dieci minuti non sarà più un sogno. Devo dire che Anas e Aleandri hanno fatto un ottimo lavoro, realizzando un’opera complessa in un tempo ragionevole. Diverso è il discorso per il tratto che dalla Sp 91 prosegue verso la zona industriale di Macchiareddu: in questo caso il lavori verranno completati nel 2025».

Problema ingorghi

Garau focalizza l’attenzione sul problema dei problemi per i tanti pendolari che quotidianamente percorrono la Sulcitana da Cagliari verso Pula, o viceversa: la mole di traffico insostenibile. «Da quando la strada che scorre accanto al compostaggio è stata interrotta – dice Garau – i tantissimi cittadini di Capoterra che utilizzavano quel tracciato per raggiungere il capoluogo o la zona industriale si sono visti costretti a immettersi sulla Strada statale 195 da Maddalena, una situazione che ha aumentato a dismisura la presenza di auto nelle prime ore del mattino. L’unico modo per fronteggiare il problema è riparare la strada di Macchiareddu dell’ex birreria:o abbiamo chiesto la collaborazione di Anas per eliminare le tante buche presenti nel tracciato».

