Test psicoattitudinali sulle toghe 

Via libera del Governo ai test psicoattitudinali per l'accesso alla magistratura dal 2026, forse simili a quelli cosiddetti “Minnesota” che valutano la personalità dei candidati. Il ddl ha avuto modifiche fino all'ultimo minuto, che però non mitigano le proteste dell'Associazione nazionale magistrati: sarà il Consiglio superiore della magistratura a nominare i docenti universitari in materie psicologiche che - su indicazione del Consiglio universitario nazionale - faranno parte della commissione giudicante.

Come funzionerà

Il colloquio psicoattitudinale sarà durante la prova orale, ma dopo quella scritta si eseguiranno test su un foglio, sul modello di quelli per la polizia. Il colloquio sarà diretto dal presidente della commissione esaminatrice, e non da uno psicologo (sarà d’ausilio), alla quale è demandato il giudizio finale. C’è una doppia garanzia: il Csm disciplinerà i test e poi la commissione esaminatrice deciderà. L'esame si potrà ripetere quattro volte.

La protesta delle toghe

Si oppone l’Anm con il presidente Giuseppe Santalucia: «Più che una sciagura è una norma simbolo, lo scopo era creare una suggestione nell'opinione pubblica, che i magistrati hanno bisogno di un controllo psichico». E rinvia un'eventuale mobilitazione sul tema: «Dello sciopero riparleremo, siamo tutti uniti».

La replica del ministro

Nordio bolla le reazioni come «polemiche sterili, vuote astrazioni», sottolineando il parere favorevole delle Commissioni Giustizia sui test: «Non c'è nessun vulnus, nessuna lesa maestà».

Il ddl Semplificazioni

In precedenza il Governo aveva approvato il ddl Semplificazioni. Le farmacie diventano polifunzionali e somministrano, agli over 12, tutti i vaccini e le principali analisi cliniche, con la scelta di medico e pediatra di famiglia. Gli hotel avranno in concessione temporanea porzioni di strada per parcheggi e bagagli. Iscrizioni alle scuole in una piattaforma web gratuita, senza documenti cartacei. Recupero al massimo di due anni scolastici per volta. Nell’edilizia, percorso semplificato per interventi su immobili di interesse storico, artistico, archeologico o culturale. Traduzioni: non più in Cancelleria del Tribunale per giurare la fedeltà del testo, ma la firma digitale. I rifiuti prodotti dai giardinieri si smaltiscono come “urbani”.

RIPRODUZIONE RISERVATA