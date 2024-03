«Test per i magistrati? Allora anche ai politici» 

La levata di scudi contro l’introduzione dei test psicoattitudinali cresce nel mondo della magistratura. Dopo le proteste dell’Associazione nazionale dei magistrati, tra i primi ad esporsi in questo senso c’è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: «Se vogliamo fare quei test, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica». Un provvedimento a cui Gratteri affiancherebbe anche il narcotest e l’alcoltest, perché, spiega, «chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile». Il vicepremier Antonio Tajani: «Per me se li vogliono fare pure ai politici li possono fare. Incomprensibile tanta agitazione». L’Associazione nazionale magistrati riunirà il prossimo comitato direttivo centrale sabato 6 aprile, dove non è ancora del tutto escluso che si possa valutare una mobilitazione, come ad esempio uno sciopero.

