VaiOnline
Formula 1.
18 febbraio 2026 alle 00:21

Test, la Ferrari e Antonelli cercano conferme in Bahrein 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Formula 1 torna sul tracciato di Sakhir per la seconda sessione di test in Bahrein. I team avranno altri tre giorni, da oggi a venerdì, per provare le vetture prima dell'inizio del Mondiale, in Australia (6-8 marzo). Per l'occasione Pirelli fornirà 24 set di pneumatici tra tutte e cinque le opzioni da asciutto. Dopo il primo approccio, cronometro alla mano, con le monoposte modificate in base al regolamento 2006, i piloti si sono divisi nei giudizi su prestazioni e stile di guida, in particolare sugli adattamenti richiesti dalla ripartizione 50 e 50 tra energie elettrica e potenza termica dei motori. I più severi sono stati gli esperti, i pluricampioni del mondo, mentre i più giovani anno mostrato apertura e voglia di scoprire. Max Verstappen ha definito le vetture di quest'anno «delle Formula E con gli steroidi». Lewis Hamilton ha paragonato il feeling di guida in alcuni tratti del circuito di Sakhir a quello delle GP2 (le attuali F2) che guidava a inizio carriera. Alonso é andato oltre, sostenendo che «mortificano il ruolo del pilota».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 