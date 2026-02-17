Test, la Ferrari e Antonelli cercano conferme in Bahrein 

La Formula 1 torna sul tracciato di Sakhir per la seconda sessione di test in Bahrein. I team avranno altri tre giorni, da oggi a venerdì, per provare le vetture prima dell'inizio del Mondiale, in Australia (6-8 marzo). Per l'occasione Pirelli fornirà 24 set di pneumatici tra tutte e cinque le opzioni da asciutto. Dopo il primo approccio, cronometro alla mano, con le monoposte modificate in base al regolamento 2006, i piloti si sono divisi nei giudizi su prestazioni e stile di guida, in particolare sugli adattamenti richiesti dalla ripartizione 50 e 50 tra energie elettrica e potenza termica dei motori. I più severi sono stati gli esperti, i pluricampioni del mondo, mentre i più giovani anno mostrato apertura e voglia di scoprire. Max Verstappen ha definito le vetture di quest'anno «delle Formula E con gli steroidi». Lewis Hamilton ha paragonato il feeling di guida in alcuni tratti del circuito di Sakhir a quello delle GP2 (le attuali F2) che guidava a inizio carriera. Alonso é andato oltre, sostenendo che «mortificano il ruolo del pilota».

