Test Invalsi, allerta del Garante 

Arriva un’importante novità in vista degli esami di Stato che riguardano circa 500mila ragazzi. Il curriculum dello studente, documento che dal 2020-2021 viene allegato al diploma di maturità e di cui la commissione deve tenere conto al momento dell’esame di Stato, vedrà aggiungersi un’apposita sezione dedicata ai risultati ottenuti ai test Invalsi. Il decreto Pnrr, convertito in legge nei giorni scorsi, ha previsto che i risultati dell’allievo nelle prove Invalsi siano registrati sul curriculum dello studente. ll Garante privacy, però, ha acceso un faro su questa novità, e ha inviato una richiesta di informazioni all’Istituto che valuta il sistema educativo di istruzione.

Nella richiesta di informazioni, il Garante evidenzia come la normativa sulla privacy, in considerazione della loro particolare «vulnerabilità», assicuri ai dati personali dei minori una specifica protezione, anche quando i trattamenti riguardano la valutazione del rendimento scolastico. Tra gli aspetti su cui Invalsi dovrà fornire, entro 20 giorni, riscontro al Garante, ci sono i presupposti normativi per inserire i risultati dei test nel curriculum dello studente e quali tipologie di prove, le finalità e la logica del trattamento. In realtà non è ancora chiaro se già dalla maturità che si appresta ad arrivare, a partire dal 19 giugno, si riuscirà a inserire le prove Invalsi nel curriculum dello studente.

Introdotto nel 2015 dalla “Buona scuola”, il curriculum dello studente riporta i titoli conseguiti, le esperienze formative e le certificazioni linguistiche e informatiche dell’allievo. Si aggiungerà un’apposita sezione dedicata ai risultati dei test Invalsi che avranno quindi anche un valore individuale, mentre finora erano un parametro per valutare l’istruzione nelle singole materie, con forma quasi anonima. Per Cristina Costarelli, presidente dell’associazione presidi del Lazio (Anp), l’introduzione dei risultati Invalsi nel curriculum, «può essere considerata positivamente: a volte i ragazzi fanno i test con una certa leggerezza; il fatto che ce ne sia una traccia, può farli svolgere con maggior serietà». È contraria invece la Flc Cgil secondo la quale questa novità, «potrebbe condizionare l’impostazione della prova orale degli esami di maturità poiché, nello svolgimento dei colloqui, è previsto che la commissione d’esame tenga conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente».

