Test Eubanks per Sinner 

Parigi. Comincia dall'americano Christopher Eubanks, n. 43 del mondo e recente protagonista a Cagliari, il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Il sorteggio del tabellone maschile dello Slam parigino ha riservato all'azzurro, n. 2 del mondo, la parte bassa come da seeding. Al primo turno, incrocio brivido per Rafa Nadal, che incontrerà il tedesco Alexander Zverev, appena vittorioso a Roma. Da questa parte del tabellone la semifinale probabile è contro il n.1, Nova Djokovic, mentre dalla parte di Sinner sarebbe contro Carlos Alcaraz. Per il resto, nella parte alta Fabio Fognini pesca l'olandese Van de Zandschulp e Lorenzo Musetti il colombiano Galan. Scendendo nel tabellone Darderi affronterà l'australiano Hijikata, Cobolli un qualificato. Quindi per gli italiani un terzetto di francesi: Nardi contro A. Muller, Arnaldi contro Fils e Sonego contro il vincitore del Superchallenger di Cagliari 2023, il francese Humbert.

Berrettini out

Niente Roland Garros, invece, per Matteo Berrettini: il tennista azzurro lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, sottolineando di non sentirsi ancora pronto. «Nonostante mi stia allenando intensamente», scrive Berrettini, «non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto: dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza».

Le donne

Per quanto riguarda le quattro azzurre in campo al Roland Garros, il sorteggio del tabellone femminile non è stato fortunato per Lucia Bronzetti: la n. 48 del ranking Wta (ieri battuta in tre set nei quarti a Rabat dall’americana Stearns) dovrà affrontare al primo turno con l'ex n.1 del mondo, Naomi Osaka, ora scesa al 134 dopo la ripresa da uno stop di un anno e mezzo. Al secondo turno, poi, l'azzurra troverebbe la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e trionfatrice a Parigi nel 2020, 2022 e 2023. Elisabetta Cocciaretto trova la brasiliana Beatriz Haddad Maia, Jasmine Paolini l'australiana Daria Saville, mentre Martina Trevisan aspetta di conoscere il nome della sua avversaria dalle qualificazioni.

Le qualificazioni

A proposito, oggi Sara Errani (finalista nel 2010) disputerà il match decisivo per entrare nel main draw contro la rumena Elena Ruse (152 Wta). In campo maschile, ieri successi e tabellone principale per Giulio Zeppieri (doppio 6-2 al finlandese Otto Virtanen) e Mattia Bellucci (3-6, 6-2, 7-6 allo spagnolo Alejandro Moro Canas). Fuori invece Matteo Gigante (6-3, 6-2 dal brasiliano Gustavo Heide).

Darderi a Lione

Intanto prosegue la marcia di Luciano Darderi nel torneo Atp 250 di Lione. L’azzurro d’Argentina (47 Atp) è in semifinale del 250 francese su terra, dopo aver beneficiato del ritiro del francese Arthur Rinderknech). Oggi sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 della classifica mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA