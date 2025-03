Test Entella per la Torres 

Sassari. Non è lo scontro per il primato sognato un mese e mezzo fa, ma è comunque una gara importante per testare le ambizioni della Torres che dovranno concretizzarsi nei playoff promozione. La squadra sassarese ha quasi ultimato la preparazione per il posticipo di Chiavari, che la vedrà impegnata lunedì sera alle 20,30 sul campo della capolista Virtus Entella. I 14 punti dalla vetta sono un divario ormai incolmabile, ma comunque i rossoblù di Greco possono essere arbitri della promozione diretta visto che la primatista ha 4 punti di vantaggio sulla Ternana. Un margine che scenderebbe a due lunghezze senza la penalizzazione agli umbri.

La settimana di lavoro si è svolta sotto l’ombrello del silenzio stampa, proclamato dalla società la settimana scorsa e proseguito nonostante la vittoria sul Rimini che ha interrotto la serie nera con un solo punto in quattro gare. Iniziativa che dovrebbe interrompersi proprio al termine del big match.

Recuperi e assenze

L’unico giocatore ancora fermo è il trequartista Carboni, fermo da un mese per problemi fisici. Dopo il suo arrivo a fine gennaio ha potuto giocare pochissimo. L’impressione è che la Torres voglia recuperarlo pienamente senza affrettare i tempi. Del resto sarà tra due mesi che la squadra sassarese inizierà i playoff.

Torna disponibile la punta Zamparo, che era stata costretta al lavoro differenziato per un problema fisico non specificato. Rosa quindi praticamente al completo per il tecnico Alfonso Greco, che può contare anche sul centravanti Nanni dopo gli impegni con la Nazionale di San Marino.

Tornano i corsari?

Prima della sconfitta di Terni, la squadra sassarese aveva il migliore bilancio in trasferta del girone con 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, a Ferrara contro la Spal, per un totale di 30 punti conquistati sui 39 a disposizione. Ora ha incassato tre stop consecutivi: Ternana, Perugia e Pianese. Magari la gara di Chiavari non è esattamente l’ideale per riprendere a indossare i panni dei corsari, eppure i rossoblù hanno dimostrato di dare il meglio lontano dall’Isola. D’altro canto la Virtus Entella è la formazione con il rendimento più elevato tra le mura amiche: 12 successi, 3 pareggi e un solo ko, quello contro il Pescara. La primatista ha una serie aperta di ben 9 successi casalinghi consecutivi.

