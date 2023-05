Test di protezione civile 

A partire da stamane verrà recapitata in tutte le abitazioni di Isili una brochure denominata “Cosa fare in caso di alluvione” con le norme comportamentali e le regole generali da seguire in caso di emergenza. Da un mese compare la cartellonistica che indica le aree di riunione e i centri di raccolta e attesa in caso di situazioni pericolose. Intanto per la mattinata di sabato 27 maggio è prevista un’esercitazione operativa che interesserà il territorio comunale, compreso il centro abitato, per il rischio idraulico e idrogeologico. (s. g.)

