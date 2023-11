Test del Dna sul corpo mutilato, un mistero l’identità dell’uomo  

Nessuna ipotesi sull’identità dell’uomo di mezza età, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato mattina sulla scogliera di Stintino, da due agenti della compagnia barracellare, a pochi passi dalla spiaggia La Pelosa. Sarà l’autopsia a chiarire i contorni della morte e l’identificazione del corpo, trovato privo della testa, dei piedi e delle braccia, in stato di decomposizione molto avanzato. Questa mattina il sostituto procuratore della Repubblica, Lara Senatore, potrebbe fissare la data dell’esame autoptico, affidato al medico legale Salvatore Lorenzoni che dovrà effettuare anche il test di Dna per cercare di identificare l’uomo. Gli unici elementi visibili, ad una prima ricognizione, sono la cintura nera chiusa da un moschettone colore argento che stringeva in vita i pantaloni di jeans ridotti a brandelli. Coprivano in parte le gambe lunghe. Da un primo esame del busto l’uomo sembrava di corporatura robusta. Le condizioni in cui è stato trovato il corpo fanno pensare ad una lunga permanenza in acqua, trascinato dalle correnti anche da oltre Tirreno, dalla Francia o dalla Corsica, dove si stanno valutando le denunce degli scomparsi registrati negli ultimi mesi. Nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Stintino, al comando del maresciallo Alessandro Reina, coordinate dalla compagnia di Porto Torres guidata dal comandante Lorenzo Mochi.

