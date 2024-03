Test a Piscinas, attesa per la verità 

I primi risultati dei test sulle acque di Piscinas potrebbero arrivare venerdì. Intanto, «Arpas procede con le analisi e programma eventuali ulteriori campionamenti e sopralluoghi, sia in mare sia in terra per le verifiche a seguito della piena del rio Irvi che ha trascinato i materiali delle miniere dismesse». Lo comunica il direttore generale dell’Arpas, Alessandro Sanna, ricordando che «nei prossimi giorni seguiranno le analisi microbiologiche per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale ai fini della balneazione» e che «eventuali anomalie verranno tempestivamente segnalate al sindaco di Arbus». In campo anche gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano per eseguire i prelievi in acqua, quando Arpas ha trovato difficoltà ad uscire a causa delle condizioni del mare. Un’attività congiunta per assicurare la fruibilità della spiaggia.

I campionamenti

Lunedì i tecnici dell’Arpas hanno effettuato tre campionamenti di acqua e sedimenti. Il primo sul rio Irvi, a valle del pozzo Fais, nella miniera di Casargiu. Il secondo sul rio Piscinas, nella stazione oggetto di monitoraggio periodico, nel tratto dell’intersezione dei due corsi d’acqua, spiaggia frequentata dai bagnanti nel periodo estivo, quando il letto è asciutto. Il terzo punto ha interessato la foce del rio Piscinas. E non è tutto. «Arpas sta procedendo con i campionamenti anche a monte del pozzo Fois, così da completare tutta la zona interessata dall’evento», aggiunge Sanna. Per gli esiti si deve aspettare almeno venerdì.La minoranza consiliare solleva dubbi e perplessità e chiede al sindaco di convocare un Consiglio comunale per aprire il dibattito anche su eventuali responsabilità. «È giunta l’ora – incalza il capogruppo, Michele Schirru – di dare al territorio quel riscatto tanto atteso. La Giunta coinvolga le istituzioni nazionali e regionali sulle bonifiche, sul rifinanziamento delle opere e l’avvio dei lavori. In assenza di fatti concreti, bisognerà avviare una mobilitazione popolare». Schirru chiede che «vengano accertate eventuali responsabilità in merito all’apertura della diga Donegani, causa della piena del fiume». Il sindaco, Paolo Salis, risponde per le rime: «Grazie dei suggerimenti, a questo punto superflui. Ho chiesto al prefetto di essere ascoltato, presto sarò a Roma, alla Camera dei deputati per un’informativa urgente in commissione ambiente. In merito alla fuoriuscita dell’acqua dalla diga, la valvola è stata aperta come sempre, il tanto per far scorrere 1,2 metri cubi al secondo, portata massima 3 metri cubi. Non si esclude che ad ingrossare il fiume sia stato il crollo di uno sbarramento naturale, formato da rami di alberi spezzati, tronchi e materiale vario. Era già successo nel 2014 sul rio Naracauli, lungo la strada da Ingurtosu a Piscinas, quando la spiaggia fu divisa in due parti».

La storia

Sulla bomba ecologica che spesso minaccia Piscinas, non è mancato l’interesse, in tanti hanno posto la situazione sotto la lente d’ingrandimento ma, nonostante oltre 70milioni di euro impegnati, non è cambiato quasi nulla. Era il 1998, quando il sindaco di Arbus, Giancarlo Pusceddu, ordinò alla Società italiana miniere, poi Igea, opere per impedire alle acque dei pozzi minerari di scorrere nel rio Irvi. La società presentò ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche che lo respinse. Nel 2000, fu la volta di un impianto di trattamento delle acque, ancora lì inutilizzato, mentre l’Istituto Superiore di Sanità limitò la fruibilità dell’arenile a 60 giorni. I fatti più recenti del 2021 raccontano dell’incompiuta per bloccare l’acqua a monte, mentre il Ministero della Transizione ecologica, sulle bonifiche ha chiesto alla Regione e all’Agenzia del distretto idrografico «un chiarimento sull’inquadramento in materia di scarichi, tenuto conto che quello in questione non deriverebbe da un ciclo produttivo».

