Test a Montmelò, per la Ferrari primi giri positivi 

In pista solo Ferrari e Red Bull nella seconda giornata di test di Formula 1 sul circuito del Montmeló. In mattinata sfida a distanza ravvicinata tra Max Verstappen e Charles Leclerc, con l'olandese che ha fatto registrare un tempo di pochi decimi superiore rispetto al monegasco: 1’20”00 contro 1’20”8. Nel pomeriggio, poi, c'è stato spazio per i rispettivi compagni di squadra Isack Hadjar e Lewis Hamilton. Complice una pioggia che da metà mattinata ha dato pochissima tregua, i due hanno girato su tempi ben più alti. Ma non era il cronometro la principale preoccupazione del team di Maranello, al suo debutto nella nuova stagione.

«Non siamo focalizzati sulla performance», ha dichiarato Leclerc dopo i test. Ci interessa esaminare i sistemi nuovi della vettura e verificare che tutto funzioni. Per ora, tutto è andato bene». Il ferrarista, poi, ha parlato delle sensazioni che ha provato alla guida: «È stato bello tornare in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. È una grande opportunità per tutti per fare qualcosa di diverso, ma spero che saremo noi la squadra che riuscirà a fare la differenza».

Leclerc ha concluso più di sessanta giri sulla nuova monoposto, la SF-26, mentre nel pomeriggio il compagno di squadra Hamilton ne ha percorsi pochi di meno, anche a causa di un incidente occorso ad Hadjar alla curva 14 a poco meno di mezz'ora dalla fine della sessione. Per il pilota della Red Bull nessuna conseguenza, ma sono dovute intervenire le gru per prelevare la sua vettura. Se il francese era stato il più veloce ieri, il migliore di giornata, nonostante la prudenza predicata dal team principal Laurent Mekies nei giorni scorsi sulle prestazioni della RB22, ieri è stato il compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese ha avuto comunque qualche problema, con la sua vettura che è andata fuori pista alla curva 5 dopo pochi minuti, limitandosi poi a soli 27 giri complessivi. Dopo i test della Mercedes (e Alpine e Audi) di lunedì. chi finora non ha fatto la sua comparsa sul tracciato catalano è la McLaren. I campioni in carica hanno deciso di aspettare ancora date le avverse condizioni meteo, e dovrebbero debuttare oggi.

