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Isili.
15 luglio 2026 alle 00:48

Tessitura tradizionale esposta in Val d’Aosta grazie a un gemellaggio 

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La tessitura tradizionale isilese ancora una volta protagonista al di là del mare. Ad agosto alcuni preziosi arazzi saranno esposti all’iniziativa “Valsardaigne, intrecci di trame e sapori fra Sardegna e Valle d'Aosta”. I pezzi che voleranno in alta Italia appartengono alla collezione del Museo Marate. Il Comune consolida dunque il proprio ruolo di custode e promotore dell'arte tessile millenaria della Sardegna, creando un ponte identitario, artigianale ed enogastronomico tra le due regioni.

La delegazione del Municipio di Isili sarà guidata dalle assessore Ilse Atzori e Monica Contini. «L’iniziativa rappresenta un'ulteriore e straordinaria forma di valorizzazione della nostra tradizione tessile», si legge nel loro comunicato, «portare i nostri arazzi storici in Valle d'Aosta significa non solo onorare la memoria delle nostre maestre tessitrici e l'immenso patrimonio custodito dal Museo Marate, ma anche dare vita a un nuovo gemellaggio culturale. L'artigianato artistico di Isili sa dialogare con territori distanti, unendo le comunità sotto il segno della bellezza, della storia e dell'identità».

“Valsardaigne” è un’importante vetrina a favore del pubblico valdostano e dei tanti turisti internazionali che frequentano la regione d’estate. Isili, non solo promuove il proprio patrimonio artistico museale fuori dai confini regionali, ma pone le basi per future collaborazioni turistiche e di sviluppo, dimostrando come le tradizioni locali possano diventare motori di relazione e valorizzazione territoriale.

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