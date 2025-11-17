Tessitura e rituali, un premio al Murats 

Riconoscimento e premio in arrivo per il Murats, il Museo unico regionale dell’Arte tessile di Samugheo: primo posto nella graduatoria nazionale dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo unico per il funzionamento dei piccoli musei 2025, istituito dal ministero della Cultura. Inoltre quello del Murats, tra i 28 progetti selezionati, è l’unico in Sardegna a essere stato finanziato. A Samugheo arriveranno 90 mila euro, destinati a realizzare una rete museale tra gli enti regionali che custodiscono i Tap(p)ínos de mórtu, antichi manufatti tessili di straordinario valore storico e simbolico, parte integrante della memoria e della cultura materiale sarda, di cui il Murats custodisce 5 esemplari.

La novità

La rete servirà a dar vita a un nuovo presidio culturale al servizio del territorio, finalizzato alla custodia, conoscenza e valorizzazione di manufatti, storie e tradizioni locali e allo studio di peculiari testimonianze dell’arte tessile sarda. «Ci sarà il Murats e il Comune di Samugheo, l’Università di Cagliari, l’Isre, la Direzione regionale dei musei, il Comune di Orgosolo. Si tratterà di un viaggio tra aree con specificità culturali proprie, partendo dai “Tap(p)inos”, ma proponendo di scoprire i territori. Il valore aggiunto è l'aspetto scientifico, che permetterà di studiare e ampliare le conoscenze su rituali della morte e tecniche di tessitura», sottolinea l’assessora alla Cultura Elisabetta Sanna.

I commenti

Grande soddisfazione per il sindaco Basilio Patta: «La sinergia messa in campo tra l’amministrazione comunale, la direttrice Anna Rita Punzo e la società Orientare, cui è affidata la gestione del Murats, ha fatto sì che il progetto sia il primo nella graduatoria stilata dal Ministero. Al di là del finanziamento di 90 mila euro, importantissimo per una realtà come la nostra, rimane il prestigio e l’elevato status culturale che riconosce il merito di chi ci lavora e fa onore a tutta la comunità di Samugheo». Secondo la direttrice Anna Rita Punzo, il riconoscimento «rappresenta un’occasione strategica di crescita e di consolidamento. La realizzazione di una rete museale dedicata ai Tap(p)ínos de mórtu si configura come un’operazione di alto profilo scientifico e culturale, capace di integrare competenze, patrimoni e risorse, promuovendo tutela e valorizzazione dell’arte tessile e rafforzando, al contempo, il legame tra istituzioni e comunità, anche allo scopo di responsabilizzare le generazioni future al rispetto del patrimonio ricevuto in eredità». Ora si passerà alla fase operativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA