Tessitrici delle Ande nel progetto solidale  

“Trame di donne, dalla Sardegna alle Ande” è l’iniziativa in programma domenica a Gadoni che ospita il primo dei due appuntamenti previsti (l’altro sarà a Cagliari) per raccontare l’arte della tessitura come strumento di emancipazione e cooperazione

Il filo della tessitura unisce la Sardegna e le Ande peruviane in un percorso che intreccia tradizioni artigianali, identità e solidarietà femminile. È questo lo spirito di “Trame di donne”, progetto di cooperazione internazionale promosso dal Comune di Gadoni, guidato dal sindaco Francesco Mario Peddio, con il sostegno della Regione e diversi partner locali e internazionali.

Per presentarlo al pubblico, sono stati organizzati due momenti principali, affiancati da una serie di incontri istituzionali con partner e realtà locali. Domenica, ore 11, incontro nel centro polivalente, in via Umberto I. Le tessitrici della comunità di Viacha (Perù), che dialogheranno con la comunità locale per confrontarsi sulle rispettive tradizioni tessili. In esposizione il tappeto tipico di Gadoni, “Sa burra”, simbolo della creatività femminile.

