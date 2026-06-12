Tessingiu, prima mostra del sindaco Urru 

Per l’edizione 2026 di Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico fiore all’occhiello di Samugheo, la parola d’ordine è qualità. Nella cittadina del Mandrolisai sono settimane di intenso lavoro per l’organizzazione dell’evento che quest’anno sarà inaugurato il 25 luglio e proseguirà sino al 13 settembre.

«Piattaforma dinamica»

Quest’edizione sarà la prima per il sindaco di Massimiliano Urru che in questi anni ha seguito da vicino la kermesse nel ruolo di assessore e vicesindaco. Urru a pochi giorni dalla proclamazione a sindaco e a poche settimane dall’inaugurazione di Tessingiu assicura: «La mostra rappresenta uno degli elementi più identitari e strategici per Samugheo. In questi anni abbiamo lavorato per consolidarne il ruolo non solo come evento espositivo, ma come strumento di promozione culturale, economica e turistica del territorio. L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più gli artigiani, creando occasioni di incontro tra tradizione e innovazione, favorendo la promozione delle produzioni di eccellenza e rafforzando il legame tra la Mostra e il tessuto economico locale». Quindi le novità: «Per il futuro vogliamo compiere un ulteriore passo avanti, trasformando la mostra in una piattaforma sempre più dinamica di promozione dell’artigianato sardo, capace di dialogare con il turismo, con le nuove tecnologie e con i mercati nazionali e internazionali, rafforzando il coinvolgimento diretto degli artigiani e delle imprese del settore».

La promessa

L’esposizione sarà nell’ex cantina sociale, dove saranno rappresentate le migliori espressioni dell’artigianato artistico regionale da tutta la Sardegna. L’investimento complessivo, reso possibile anche grazie al sostegno della Regione, supera i centomila euro. «Più che sui numeri, vogliamo continuare a puntare sulla qualità dell’offerta, sulla capacità della mostra di attrarre attenzione, favorire nuove relazioni e opportunità, valorizzare le eccellenze e promuovere l’immagine della Sardegna attraverso il lavoro e il talento dei suoi artigiani. L’artigianato non rappresenta soltanto una straordinaria eredità culturale, ma una risorsa viva e attuale sulla quale costruire nuove opportunità per il territorio – continua Urru –. Da sindaco continuerò a mantenere il massimo impegno a sostegno della mostra e dell’artigianato, componente fondamentale della nostra identità, della nostra cultura e della nostra economia».

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